Qué le está pasando a Alejandro Sanz

Alejandro Sanz preocupó a muchos de sus seguidores el pasado sábado tras publicar un mensaje en su perfil de Twitter en el que aseguraba que estaba pasando un mal momento.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", publicó el cantante.

Su tuit despertó una oleada de mensajes de ánimo por los que el autor de Corazón partio se mostró agradecido este martes. "Gracias por el calorcito", escribió en otro tuit en el que aseguraba que no quería cancelar su próxima gira y que estaba trabajando en su recuperación.

"He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", aseguró el cantante.

El cantante no ha querido entrar en más detalle sobre su situación pero la que sí se ha pronunciado es su exmujer, Raquel Perera, que esta mañana ha estado en Espejo público promocionando su nuevo libro. La empresaria ha asegurado que ha intentado ayudarle y que se trata de algo "temporal y pasajero".

"Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal que de repente se sienta cansado y cuando estás en los escenarios con mucho aplauso y mucho éxito, cuando llegas de repente a descansar cuatro o cinco días, te baja todo eso", declaró Perera.

Además, la exmujer de Sanz ha valorado de manera positiva que el artista hablara públicamente de este momento difícil para visibilizarlo. "Creo que también es importante para cualquier ser humano que acepte que está en un momento malo que es importante para poder curar cualquier cosa que quieras curar. Es imposible ocuparte de algo que desconoces que existe. Y también me parece muy importante diferenciar la tristeza de la depresión porque no es lo mismo", aseguró.

A pesar de que Sanz no se ha pronunciado sobre los motivos de su mal momento, en Latinoamérica, donde el cantante es muy popular, los rumores sobre su situación no han tardado en salir. Según el periódico El popular, el artista habría sido estafado por un amigo que le ayudó a organizar un gira por Estados Unidos hace año y medio y habría perdido 200.000 euros.