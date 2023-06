El gris momento de Alejandro Sanz: ha roto su relación con Rachel Valdes

Alejandro Sanz parece estar atravesando un difícil momento vital. Hace sólo unos días un desesperado tuit del cantante hizo saltar las alarmas sobre su estado emocional.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", reconocía el autor de Corazón partío. "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente".

Mucho se ha especulado sobre las causas que le han podido llevar a lanzar ese grito de auxilio, pero hoy la revista Hola! ha dado una exclusiva que podría ser una explicación más a la delicada situación por la que atraviesa. El músico madrileño parece haber puesto punto y final a su historia de amor con Rachel Valdes.

"Aunque no lo han comunicado públicamente, habría sido el intérprete de Corazón partío el que habría tomado la decisión por un desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres!", cuenta la publiación.

Fuentes cercanas a la pareja han confirmado a este medio que la pareja atravesaba un importante crisis y que hace dos semanas ella había abandonado la casa que compartían.

Alejandro Sanz y la escultora Rachel Valdes se conocieron en el verano de 2018 e hicieron pública su relación en 2019, cuando el cantante puso punto y final a su matrimonio con Raquel Perera.