EEUU dejará de llamar verdura a las patatas

Las patatas dejarán de ser consideradas una verdura en Estados Unidos a partir del año 2025. Es una decisión tomada por el Comité Asesor de Guías Dietéticas de Estados Unidos, que pasará a incluirlas en el grupo de los cereales y el arroz.

Como informa Boing Boing, hasta ahora las patatas eran las verduras más consumidas por los estadounidenses, junto con los tomates. De hecho, según datos del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de EEUU, cada estadounidense consumió 50 libras de patatas en 2019, o lo que es lo mismo, más de 22,5 kilos.

Esta decisión no está siendo bien recibida por todo el mundo. El Consejo Nacional de la Patata está en contra, ya que considera que "reclasificar las patatas como no verduras no se basa en ninguna evidencia científica".

Creen que este cambio solo va a traer confusiones para los consumidores y, además, va a reducir la cantidad de consumo de verduras en el país.