Angy Fernández: "No nos tienen que poner tanto peso en nuestras espaldas" 

Han pasado ya 16 años desde que Angy Fernández, que entonces era solo una adolescente, se subía al escenario de Factor X (Cuatro) para interpretar temas como el Serenade de Dover. Su aparición marcó a toda una generación de adolescentes y, de emos, como ella misma recuerda. Eso y su papel de Paula en Física o química.

Sin embargo, la carrera de Angy ha estado en los últimos años apartada de la industria de la música, se ha centrado en el teatro y su trayectoria en musicales como La llamada o Kinky boots.

Pero la mallorquina, que asegura haber seguido todas las ediciones del Benidorm Fest, ha querido "vencer a sus miedos" y presentar su tema Sé quien soy a la preselección española a Eurovisión, que celebrará su final el próximo 11 de mayo en Malmö (Suecia). Una canción con toques rock, como ya marcó en su línea en solitario anterior con éxitos como Sola en el silencio, que formó parte de la BSO de Física o química, y que relata su superación personal frente a la ansiedad y los miedos que la han acompañado y que han hecho que vuelva a presentarse a un certamen televisivo y, sobre todo, que vuelva a publicar nuevos trabajos de estudio.

¿Cómo decidiste dar el paso a presentarte al Benidorm Fest?

Pues la verdad es que lo he seguido todos estos años. De repente fue un boom, el primer Benidorm con Chanel, con Rigoberta [Bandini], el nivel era... Creo que todos estábamos de acuerdo y desde casa además, que yo estaba en el teatro y llegué como justa para ver las actuaciones, pero veía en Twitter que se comentaba todo, que era muy guay y molaba. Creo que todos nos planteamos que el año que viene nos presentábamos. Lo típico que hay eurofans que me escriben, que me dicen “pero por qué no”.

Al final, pues este año ha sido porque uno de los asesores de Televisión Española tenía carta blanca para escribir a los artistas que llevábamos años en la industria para ver si queríamos dar el paso. Yo fui una de ellas, me contactaron y yo estaba como “ay, no sé, no sé”. Si no me llegan a contactar, igual ni me presento por miedo. No porque no me hiciera ilusión. Me hace mucha ilusión haber dado el paso. De hecho, en la canción hablo de eso, de vencer a mis miedos y este era uno de ellos, no dar el paso en según qué situaciones.

También dar el paso en la música, que este mes de marzo publicaste Dualidad, pero llevabas 10 años sin publicar un single.

Claro, es que yo me alejé un poco de la música por el tema de “venga, estoy teniendo suerte ahora de actriz, me han cogido en esta serie después de Fisica o química”, pero es verdad que como actriz veía que tenía según qué limitaciones, como que tenía un look más rompedor. Entonces me cambiaba el pelo, decía “venga, me lo voy a poner castaño a ver si me llaman más”.

Hay muchísima gente en la industria, entonces entiendo que no encaje en el papel de un determinado tipo de personaje protagonista o de algunos perfiles. Entonces, creo que por eso también a veces me ha costado más estar. Era como que yo misma me estaba bloqueando y me estaba poniendo esa barrera con la música. Es como, ¿por qué tengo que separar, ser actriz, ser cantante o ser lo que quiera ser? Como decía Paquita Salas, hay que ser 360. Los Javis, por ejemplo, creen mucho en eso. Siempre lo dicen, siempre me han empujado a que hiciera música, por eso ellos hacen musicales también. Lo he hablado con mi psicóloga, con mis amigos, con gente que conozco de hace años con Los Javis, con mucha gente. Ellos me dijeron “da el paso, hazlo”. Todo va a ser bueno, pero tienes que hacerlo de corazón y sin miedo.

Angy Fernández durante la entrevista. Aurora Pascual

Además, un escenario como el Benidorm Fest tienen mucho de escena, para lo que los musicales pueden servir como formación, como ocurrió con Chanel, que además la conoces, ¿te dio algún consejo? ¿Has podido hablar con ella?

Chanel y yo no hemos coincidido nunca en ningún trabajo, pero sí es lo típico que sabes de ella desde hace años, porque estaba en la industria y además muchos compañeros de profesión habían trabajado con ella y decían que era maravillosa. Cuando la vi dije “wow, ¿esto qué es?”. Evidentemente mi propuesta no tiene nada que ver, es otro tipo de música.

Lo que hizo Chanel que después de tantos años fue posicionarnos tan bien en Eurovisión, es que dejó el listón muy alto. Entonces ahora todos estamos como dudando y hay gente que lo escribe, que no va a volver a haber algo así, y es que cada uno tiene su propuesta.

Yo, por ejemplo, no soy tan buena bailarina, no te voy a hacer un dance break tan impresionante. Algo puedo hacer, pero no así. Entonces cada uno tiene que hacer lo que lleva. Nos reunimos del que creemos para sacar lo mejor de nosotros y al final es con lo que voy a ir, con lo que creo que soy, con eso, con ese tipo de música.

"Cuando ganaron [Måneskin] pensé que igual había suerte, que podía hacer eso que era lo mío que era el rock"

Tu canción tiene un tono rock. El año pasado Megara tuvo muy buena acogida entre el público, ¿te animó que en el Benidorm Fest tuvieran cabida todos los géneros?

A mí lo que más me animó, sobre todo porque Eurovisión siempre ha rondado en las cabezas de todos los artistas desde hace años, que me lo propusieron antes de que fueran Benidorm Fest, que no me acuerdo cómo se llamaba. Siempre me daba miedo, los miedos me han puesto muchos muros. Fue cuando vi Måneskin, que creo que dijimos todos “¿perdona?”. Esta banda, cómo mola, nos quedamos todos locos. Yo, que es mi sueño tener una banda de rock, uno de ellos, cuando ganaron pensé que igual había suerte, que podía hacer eso que era lo mío que era el rock.

Eurovisión es a nivel mundial, bueno, europeo. Pero claro, España entiendo que quiera llevar otro tipo de propuestas y no pasa nada. Yo pongo la mía. Y también me animó ver a Megara, por supuesto, es verdad que tienen un rollo muy guay.

También con ellos se ha caído el mito de que a un artista se le trunca la carrera tras Eurovisión. Måneskin son cabeza de cartel en festivales, llenan estadios, etc.

Y no sé si lo sigue habiendo. Es que no lo he hablado con mis compañeros de este año, pero es verdad que a veces lo tienes en la cabeza porque notas la presión que hay. O sea, la gente te lleva Eurovisión y luego están los que critican que por qué hemos llevado eso. Pasó con Chanel con Rigoberta Bandini, que es verdad que yo la canción que más escuchaba era la de Rigoberta, pero luego Chanel es la que tenía que estar y lo entiendes. Yo como no soy especialista en Eurovisión, pues al final yo no voté y dije que voten los que saben. Entonces este año yo creo que tiene que ser lo mismo, porque siempre va a haber alguien que crea que a lo mejor sí voy yo por qué no hemos llevado a María [Peláe] que es más flamenco o algo más latino. Entonces, no llueve a gusto de todos y nunca le gustará a todo el mundo. Pero yo voy a hacer lo posible por hacerlo bien, sobre todo el Benidorm Fest y que pase lo que tenga que pasar.

¿Cómo ves las candidaturas de tus compañeros? ¿Has podido escucharlas?

Sí, claro, las hemos escuchado. Bueno, se hizo la presentación y las escuchamos allí y cuando llegamos a casa, también. Hay mucho nivel, eh y hay grandes sorpresas. Esa canción de St. Pedro, ese bolero, o esa canción en catalán de Roger, tan de cantautor a piano y voz, no sé, o Sofía Coll con un rollo supereurovisivo.

Creo que hay propuestas súper interesantes y yo creo que va a estar reñido porque hay mucha división, pero yo he venido a compartir, no a competir. O sea que tengo ganas de ver a todos mis compañeros encima del escenario.

Aunque no hayas venido a competir, ¿cómo te sentirías si te dicen que ganas el Benidorm Fest y te vas a Malmö?

Uff, es lo típico que me dicen mi familia o mis amigos “vamos a votarte para que vayas” y yo a ver, es que da miedo. Lo que hablo en la canción de “vencer a los miedos con el corazón, vencer en el juego o ser única en el Universo”. Pero realmente a mí me da un poco de miedo.

Y da miedo también subirse al Benidorm, pero es un miedo bueno también porque al final nos dedicamos a esto por algo y si de repente pasa. Bueno, yo al menos quiero llegar a la final, por lo menos del Benidorm. Y si de repente pasa y me voy a Malmö, ¡madre mía, yo no sé!

Intentaría gestionarlo lo mejor posible porque ahí sí que va a ser currárselo muchísimo. Y bueno, evitar un poco también las redes, porque va a haber de todo y eso es lo que me da más miedo por mi salud mental, un poco el tema redes sociales. Por ahora está habiendo mucho amor, tengo que decirlo y os lo agradezco mucho, pero sé que va a haber de todo y es lo que me frenaba siempre.

Eres una artista que has visibilizado mucho la salud mental, la ansiedad... ¿Cómo gestionas esta situación de volver a estar en el foco?

Pues ha sido un paso al frente, ¿no? Venga ya vamos a vamos a atrevernos. Tengo 33 años, llevo muchos años en esto. Yo misma me he bloqueado muchas cosas, lo sé. Al final, ahora que siempre estoy leyendo sobre sobre el tema de salud mental o sobre autoconocimiento, como que quiero crecer yo como persona, quiero tener más amor propio, que es algo que creo que nos falta un poco a mucha gente y para esta profesión hay que tener amor propio.

En esta profesión, evidentemente si no tienes amor propio, si no tienes el autoestima equilibrada, es un poco difícil llegar a varios sitios. Pero lo que nunca quiero es pasarme, no creerme mejor que nadie, pero lo que tampoco puedo hacer es creerme peor que nadie, que es lo que a veces me ha pasado, porque te comparas.

Las redes sociales hacen bien, pero hacen mal. Le está pasando a gente que no se dedica a esto, a las niñas y niños que están creciendo con las redes sociales, que se comparan ya simplemente por el físico. Imagínate nuestra profesión, que es como le han dado este trabajo a esta persona, este personaje, esta canción y esta tal...

Entonces yo voy a intentar leer lo menos posible las críticas, o al menos si algún día veo que hay muchas, espero que no pase. Pero si hay un drama de estos, desde la honestidad, que soy de decirlo todo, diré: “Oye, por favor, me gustaría que las cosas las dijerais con respeto, porque de verdad estamos visibilizando la salud mental hace años. Sabéis cómo está el tema, tenéis que entender que yo tengo que admitir tu crítica porque para eso estoy expuesta. Pero si me lo dices desde el respeto, porque tienes que pensar que yo me voy a la cama con lo que me acabas de decir". Entonces, creo que es simplemente empatía, ponerse en el lugar del otro.

"Uno de los comentarios que más me ha hecho gracia ha sido “todos los emos millenials te vamos a votar' o 'toda tu gente que te seguimos desde 'FoQ te vamos a votar”

¿Viste la actuación de Blanca Paloma? Porque también se la criticó mucho por no quedar en el puesto que mucha gente esperaba.

Es ese miedo que nos pasa a todos. Creo que de repente, Blanca Paloma, que estaba todo el mundo y a mí también me molaba la propuesta, queda en un puesto que la gente no espera ya y nos dicen que es por política, otros dicen que es por porque la propuesta no era buena o porque el flamenco no se entiende en Europa. No, no se ha dado la situación, es que ganar, entiendo el ego de llegar a lo más alto. Pero tirarle el hate a ella no se lo merece.

Ella hizo un trabajazo con todo su equipo, dio lo mejor que sabía, la llevaron a Eurovisión y ella hizo lo que pudo. Si es que ya no depende de ella, es que depende de tanta gente que ganes o no, entonces no nos tienen que poner tanto peso en nuestras espaldas. Nos ponemos demasiado peso todos.

Para este tema has trabajado con el productor de dos temas ganadores de Eurovisión como son Tattoo y Euphoria, ambos de Loreen, ¿cómo es trabajar con alguien tan experto en materia eurovisiva?

A mí me encanta Loreen y sus propuestas siempre me han fascinado. Siempre decía “si algún día voy a Eurovisión, esto es lo que me gustaría llevar”. También el rollo de Måneskin, pero la manera en la que Loreen interpreta, sus movimientos, me parece una narradora... Me parecía precioso todo lo que hacía y entiendo que ganara.

Cuando me dijeron que tenía la posibilidad de trabajar con Thomas G:Son y Dino Medanhodzi, flipé. Dije, “¿pero seguro?”. Me dijeron que a ellos les interesaba, que les apetecía trabajar con alguien para llevar temas al Benidorm Fest. Ellos son expertos en Eurovisión y, claro, al principio, fíjate, yo ya hice una canción que no tenía nada que ver con la que he sacado, con gente de aquí de España que no estaba mal. Igual la saco en otro momento. Estaba guay, pero me dijeron que era más de lo mismo, que era muy pop, que podía ser de cualquier persona y no de Angy y eso también dices “ostras”, Porque yo pensé en el Benidorm Fest como concepto y no en lo que haría yo.

Piensas primero en gustar a la gente, pero es verdad que tengo que gustarme a mí primero. Entonces me dijeron “¿qué quieres tú?” y dije “me gustaría esto”. Y fíjate que Thomas hace este tipo de música, que Tattoo es electrónica todo, pues viene de hacer heavy metal. Y le dije guitarras, y me dijo “yes”.

Me dijo “me parece increíble, me alegro de que me lo propongas porque casi todo el mundo tira por otro lado”. Entonces ha sido muy guay. Es gente muy, muy curranta, muy pro, muy top y estoy muy agradecida. Y es verdad que el listón está alto. De repente es como “¡ostras, cuidado!”.

¿Te pesa mucho en tu carrera que te recuerden por Física o química o por Factor X?

Al revés. Creo que ahora eso ya no es una carga, o sea, al revés. Estoy superagradecida por haber estado en Física o química o en Factor X, que es donde me di a conocer, donde la gente me ha conocido y me sigue viendo ahora a mí. Las niñas de 15 años me siguen diciendo "oye, eres la de Física o química” 15 años después.

Pero es muy bonito. Al principio nos pasa un poco a todos, lo hablaba con Antonio Molero, que está conmigo en Una terapia integral, que era Fiti en Los Serrano. Él al principio era siempre Fiti, Fiti, Fiti... Pues igual a nosotros: “tú eres Cavano, tú eres Gorka, etc.”. Es verdad que al principio haces como “uf”, pero luego no, ya está. Hay que agradecer a este público que te ha visto, que te valora y que te quiere.

Creo que lo que pasa es que tiene que pasar un tiempo porque tú quieres como actriz hacer más cosas, entonces piensas que te encasillen ahí va a hacer que no te salgan más, pero luego pasa y salen cosas. Pero es verdad que estoy súper agradecida y de hecho uno de los comentarios que más me ha hecho gracia ha sido “todos los emos millenials te vamos a votar” o “toda tu gente que te seguimos desde FoQ te vamos a votar”.

Es bonito y es como bueno, yo sé que me queréis, si de verdad os gusta me votáis, que luego me viene los haters y no quiero (risas).

¿Estás preparada para que la gente recupere actuaciones como aquella de Serenade en Factor X?

Pues me preguntaron también sobre la escenografía y me hablaron del Serenade y digo ostras, esta actuación de Factor X, que fue mi primera actuación en la tele nacional. Y bueno, no sé si voy a hacer algo así, pero puede asemejarse un poco.

Es que qué fuerte fue eso. Hay gente que os acordáis de eso y me parece muy bonito, no sé.

Aunque no puedas desvelar nada de la escenografía, ¿has aprendido algo de los musicales para la parte escénica?

Pues mira, he intentado rodearme de un equipo que sobre todo confía en mí, que creyeran en lo que iba a hacer, que estuvieran tan ilusionados o más que yo, y lo he conseguido. No puedo desvelar mucho, pero sí que es verdad que al haber estado tanto en teatro y al final me he rodeado de gente que se dedica a esto, que ha hecho también televisión, evidentemente, pero que es muy teatral.

David Mínguez, que es el que me hace la escenografía, era el que hizo la escenografía de La llamada y las luces, entre otras muchas cosas. Lo conocí allí y nos hicimos íntimos amigos. Y La llamada era muy simple, pero era muy bonita. Evidentemente aquí vamos a darle la vuelta a todo, no va a ser como La llamada, pero estoy muy orgullosa de lo que estamos haciendo. Creo que me representa mucho, que al final es lo importante y que sea lo que tenga que ser. He venido con con ganas, con fuerza y me alegro de que a la gente le está gustando.