Descifrando la muerte de Pablo Neruda: al misterioso "envenenamiento" del poeta le resta un capítulo

El informe sobre las causas de la muerte de Pablo Neruda ya está en manos de la magistrada Paola Plaza. Ella será la única que podrá leerlo al completo, pues la causa que investiga cómo murió el Nobel chileno está en fase de sumario.

No será hasta el 7 de marzo cuando se haga pública una investigación en la que, tal como avanzaron los familiares de Pablo Neruda, se revela que el poeta fue "envenenado" con la bacteria que provoca el botulismo poco después del golpe militar de Augusto Pinochet en 1973.

El sobrino del poeta, Rodolfo Reyes, quien tuvo acceso a los documentos por ser querellante en la causa, filtró el lunes que los forenses concluyeron que el clostridium botulinum encontrado en los restos del escritor "estaba en su cuerpo en el momento de la muerte" y que el cadáver no se contaminó después cuando estaba enterrado.

Para la familia esto es una prueba irrefutable de que Neruda fue envenenado el 23 de septiembre de 1973 en la Clínica Santa María, en Santiago, doce días después del golpe de Estado que derrocó a su amigo y presidente Salvador Allende y un día antes de exiliarse en México, donde podría haberse convertido en el gran opositor al dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

"Sabemos ahora que el clostridium botulinum no tendría por qué haber estado en la osamenta de Neruda. ¿Qué quiere decir esto? Que Neruda fue asesinado, hubo intervención en el año 1973 por agentes del Estado", dijo el sobrino de Neruda hace unos días.

¿Por qué no se hace público el informe?

La entrega del informe crucial sobre la muerte de Pablo Neruda, realizado por especialistas de la Universidad de McMaster (Canadá) y la Universidad de Copenhague (Dinamarca), la hizo la coordinadora del panel de expertos, Gloria Ramírez, ante una gran expectación porque estaba previsto que se hiciese público.

Pero no ha sido así. "La investigación se encuentra en etapa de sumario y no es mucho lo que puedo adelantar. Ahora viene una fase de estudio y de revisión no solo de estos informes", apuntó la magistrada Paola Plaza, quien aseguró que la información entregada es "una prueba importante", pero no vinculante.

La jueza apuntó, además, que "el tribunal no tenía conocimiento del contenido de los informe" hasta este miércoles y que no desvelará su contenido porque es "improcedente" y ahora debe analizar el conjunto de las pruebas recogidas para emitir una resolución, para la que no existe un plazo por ley para dictarla.

¿Cuándo apareció la bacteria del botulismo?

La bacteria fue encontrada en 2017 en una muela de Neruda por otro panel de expertos, que desestimó la versión de la dictadura y rechazó que la causa de muerte fuera la del debilitamiento extremo producido por el cáncer de próstata que padecía desde 1969.

El clostridium botulinum, responsable del botulismo, es un bacilo que se encuentra por lo general en la tierra y que puede causar problemas al sistema nervioso e incluso la muerte.

La incógnita sigue siendo cómo o quién introdujo la toxina botulínica en el cuerpo del autor de "Veinte poemas de amor y una canción desesperada". Gran parte de la familia de Neruda apoya la versión de Manuel Araya, su antiguo chófer y una de las últimas personas que lo vio con vida.

Según Araya, cuyo testimonio fue la base de la denuncia que hizo el Partido Comunista y dio origen a la investigación en 2011, el poeta fue envenenado mediante una inyección en el abdomen por un agente secreto del régimen que se hizo pasar por un médico.

"Estamos conformes y tristes, porque ahora ya sabemos que lo mataron. Anteriormente uno suponía cosas, pero esta investigación arrojó la verdad: a Neruda lo mataron", concluyó el lunes Reyes.