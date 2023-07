Cuánto corre en 'Misión Imposible 7' y otras hazañas de Tom Cruise en su último estreno

La séptima entrega de Misión Imposible ha llegado y la acción que prometía ha sido superada con creces.

"La última película de la saga es 'puro espectáculo", escribe Pepa Blanes de La Ser. "Es una película para fliparlo, no para flipados", firma Ricardo Rosado en Fotogramas. "Es la forma de evasión que necesitamos ahora mismo", recoge The Washington Post. "La última película de Tom Cruise es 'alta tecnología', está llena de acrobacias y rinde homenaje a las películas policíacas del pasado", afirma la BBC.

Coincide por unanimidad la crítica en que Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte 1 es la mejor historia protagonizada por Ethan Hunt, personaje al que da vida Tom Cruise, que se ha superado en pantalla. A sus 61 años, el actor de El color del dinero, el mejor pagado del mundo, ha vuelto a demostrar que no tiene límites a la hora de ponerse delante de la cámara, asumiendo cualquier escena de riesgo, aunque ponga en peligro su vida, lo que le convierte en la gran estrella de las películas de acción.

Tom Cruise a la carrera

Persecuciones en coche, saltos al vacío, peligrosos vuelos y carreras, muchas carreras. Seguramente que el actor de Top Gun es uno de los que más kilómetros ha corrido en la gran pantalla. Incluso la web americana de cine Rotten Tomatoes llegó a la conclusión de que cuantos más metros recorría Cruise en una película, mejor nota conseguía y más dinero recaudaba.

Pero la estrella de Hollywood no solo demuestra su gran forma física corriendo –dice la leyenda que ningún compañero de reparto le ha superado en velocidad—, también lo hace conduciendo motos o sobrevolando montañas.

En esta última entrega de Misión Imposible, por ejemplo, Tom Cruise ha aceptado el reto de practicar speed flying, uno de los deportes más peligrosos del mundo.

Y otras proezas de Cruise en 'Misión Imposible 7'

El protagonista no sólo vuela en parapente durante la película. Una de las escenas más peligrosas de la cinta —y que más vértigo produce— es el salto al vacío que da sobre una moto en un inmenso acantilado de Noruega... hasta que abre el paracaídas.

Aunque para el actor, la escena más complicada de rodar por lo complejo de su rodaje es la persecución en un tren en marcha a punto de descarrilar.

Y a pesar de que todas estas situaciones están fuera del alcance del común de los mortales, Tom Cruise no se considera un hombre valiente. "Nunca me he sentido valiente. Nunca he rodado escenas de acción sin miedo, pero el miedo me alimenta. Soy capaz de asimilar mis temores tomando cada día como viene, sin pensar en lo que tengo que hacer al día siguiente", explicaba sobre su ímpetu a la hora de hacer frente a cualquier reto que una buena película de acción le ponga por delante.