Eurovisión 2023 en directo: actuaciones y clasificados de la primera semifinal

ORDEN DE ACTUACIÓN DE LA PRIMERA SEMIFINAL DE EUROVISIÓN 2023

Esta primera semifinal aglutinará a los principales favoritos de 2023, ya que uno de los momentos más esperados de la noche será la actuación de la representante de Suecia Loreen con su tema Tattoo. A continuación puedes consultar el orden de actuación y las canciones que sonarán a lo largo de toda la gala:



1. Noruega - Queen of kings, de Alessandra

2. Malta - Dance (our own party), de The Busker

3. Serbia - Samo mí se spava, de Luke Black

4. Letonia - Sudden lights, de Sudden Lights

5. Portugal - Ay coração, de Mimicat

6. Irlanda: We are one, de Wild Youth

7. Croacia: Mama sc, de Let 3

8. Suiza: Watergun, de Remo Forrer

9. Israel: Unicornio, de Noa Kirel

10. Moldavia: Soarele si luna, de Pasha Parfeny

11. Suecia: Tattoo, de Loreen

12. Azerbaiyán: Tell me more, de TuralTuranX

13. Chequia: My sister's crown, de Vesna

14. Países Bajos: Burning daylight, de Mia Nicoali y Dion Cooper

15. Finlandia: Cha cha cha, de Käärijä