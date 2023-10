Meryl Streep critica la cúpula de Hollywood: "Nadie hace nada si no va a ganar mucho dinero" 

Meryl Streep se ha ganado al público español desde su llegada a Asturias. Este miércoles llegaba a Oviedo y se animaba a bailar al son de las gaitas y los tambores a las puertas del Hotel La Reconquista. Y, apenas unas horas después, sus declaraciones dentro del encuentro Sin guion, junto a Antonio Banderas, despertaban también el aplauso de los asistentes.

La actriz recalcó el machismo de la industria de Hollywood y cargó contra sus directivos. "En Hollywood nadie hace nada si no ve antes la posibilidad de ganar mucho dinero. En realidad, el problema es que los que mandan en los estudios suelen ser hombres blancos de más de 50 años que no ven más allá de sus intereses. La labor consiste en educarles y hacerles ver que hay más gente, más público y que, en definitiva, pueden ganar más", señaló.

Además, criticó que el machismo de la industria no educara a los niños en que se pueden identificar con un personaje femenino. "Cuando hice El diabl.o se viste de Prada, en las pruebas que se hicieron con público se dieron cuenta de que muchos hombres se identificaban con mi personaje. No es habitual por simple educación. Las niñas podemos identificarnos de pequeñas antes con Peter Pan que con Campanilla, pero al revés no pasa. Pues bien, ver a una mujer que manda rompe esa dinámica”, ha señalado.

La intérprete de cintas como Mamma Mia ha enfatizado en la dificultad de conseguir financiación para proyectos femeninos. “Greta Gerwig, mi amiga, lo ha conseguido con Barbie y ha demostrado que se puede”, ha detallado.

“En la ficción puedes explorar las peores cosas. Nuestro trabajo consiste en imaginar lo peor y lo mejor del ser humano, porque todo está mezclado. Esa es la sensación de estar vivo”, ha señalado.

Streep también ha puesto de manifiesto las diferencias entre Europa y EEUU a niveles de apoyo institucional a la cultura. La intérprete ha señalado que su país es "políglota" en el sentido de que "nadie esta de acuerdo con nada, por lo que es difícil conseguir esa unión y buscar un incentivo para hacer cualquier cosa".

"En Europa la literatura de cada país es muy profunda y lo nuestro es bastante reciente, principalmente del siglo XX. Todo lo de EEUU desde hace mucho tiempo es con ánimo de lucro. La idea de un teatro nacional necesita una subvención del gobierno y el gobierno ni siquiera funciona en EEUU", ha asegurado.

La premiada este 2023 con el Princesa de Asturias de las Artes llegó a afirmar que se sentía como "Taylor Swift" ante los aplausos de los asistentes en Oviedo, que agotaron las entradas al acto en apenas horas.

Pese a sus más de 50 años de trayectoria y su récord de 21 nominaciones al Oscar, ha asegurado no estar acostumbrada a "la parte de celebridad y famoseo" y que todavía le "aterroriza". "Tendría que estar acostumbrada ya, pero no lo estoy. Hay muchas personas que quieren ser actores por esa razón y yo nunca quise eso", ha indicado.