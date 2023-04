Las polémicas más incendiarias protagonizadas por Fernando Sánchez Dragó

Un infarto fulminante ha acabado este lunes con la vida Fernando Sánchez Dragó. Una noticia que ha sorprendido a todos porque solo dos horas antes de que la agencia EFE confirmase la noticia, el escritor había subido a su cuenta de Twitter una foto con su gato subido sobre su cabeza.

Muere Fernando Sánchez Dragó de un infarto a los 86 años El escritor ha sufrido un paro cardíaco en su casa de Castilfrío de la Sierra, en Soria.

Esa imagen ha sido la última aparición pública en una red social en la que se mostraba bastante activo y desde la que ha impulsado más de una de las polémicas que ha protagonizado en los últimos tiempos.

Una de las más recientes tiene que ver con la concesión del Premio Castilla y León de las Letras al escritor madrileño por parte de la Consejería de Cultura de esa comunidad dirigida por Vox, partido al que Sánchez Dragó estaba fuertemente vinculado —no obstante fue considerado el ideólogo de la moción de censura encabezada por Ramón Tamames—.

Azote de los políticos de izquierdas, y verdugo del feminismo y de la lucha contra la violencia de género, Dragó ha intentado borrar su pasado comunista en varias ocasiones justificando su pertenencia por motivos que no eran ideológicos. "Puntualizaciones... No es lo mismo estar que ser. Tamames y yo estuvimos, in illo tempore, en el PC para luchar contra Franco, pues no existía entonces ninguna otra lanzadera, pero nunca fuimos comunistas, ni marxistas, ni leninistas", explicaba.

También opinó sobre Ana Obregón y su maternidad



Polemista por afición, Sánchez Dragó tampoco pudo mantenerse mudo ante la polémica generada por la maternidad de Ana Obregón a los 68 años.

"Mi hijo pequeño tiene diez años y yo ochenta y seis. Fue concebido a pelo, sin más, como toda la vida, como se ha hecho siempre...", tuiteaba al conocerse la noticia.

A esas palabras un tuitero contestaba: "Claro pero el recipiente entiendo que no tiene 68 castañas... digo...". Y la réplica del propio escritor fue la que provocó un tsunami de indignación: "Elemental, amigo Watson. Si hubiese tenido la edad que usted indica no habría hecho el amor con ella".

Días depués, el revuelo y el debate generado por la actriz y presentadora, terminó cansándole y lo calificó como "penoso barullo" que venía a escenificar "el grado de estupidez imperante en España".

El libro que indignó a la sociedad

Fue su libertad a la hora de hablar de sus preferencias sexuales lo que protagonizó la más sonada de sus polémicas cuando en el año 2010 publicó el libro Dios los cría… y ellos hablan de sexo, drogas, España, corrupción...

En sus páginas, en la recreación de una conversación que mantuvo con el dramaturgo Albert Boadella, reconocía haber mantenido relaciones sexuales con dos menores de edad en Tokio.

El sexo en el centro de su vida

La vida sexual de Dragó siempre ha sido tema de debate y era él mismo el que lo ponía sobre la mesa, llegando a declarar : "Mi patria son mis zapatos o, como creían los egipcios, mi verga”.

Durante el confinamiento, dio una entrevista en el podcast Lo que tú digas, Dragó en la que habló de sus gustos sexuales: "Jugueteos de sadismo, de masoquismo, siempre prudentes, siempre respetuosos, siempre con sentido común y con ciertos límites, por supuesto que los he practicado". Además presumía de que, a pesar de sus más de 80 años, su actual pareja, la periodista Emma Nogueira, 57 años más joven que él, llegaba a tener 18, 20 o 22 orgasmos en una sesión de sexo.

Su fogosidad y su afición al sexo le llevó a grabar un cortometraje porno y sadomasoquista para el festival de cine de Los Bonobos.

Hasta con Dabiz Muñoz

La cocina del que es considerado uno de los mejores chefs del mundo también fue objetivo del polémico escritor.

“Diverxo es uno de tantos fraudes que cada día se perpetran en nombre de la cocina de creación y de vanguardia, un quiero y no puedo total, un manierismo bochornoso, una pedantería imperdonable”, escribió en una columna en el diario El Mundo en 2021.

“Nunca, antes, había comido tantas bullipolleces; después, tampoco. No tengo nada en contra de ese cocinero, pero en contra de lo que sirve, sí”, publicada en sus redes sociales echando más leña al fuego.