Quiénes son las nominadas a Mejor actriz en los Premios Goya 2023

Cinco actrices y una incógnita, ¿quién se llevará el Goya a Mejor actriz? A pesar de que Laia Costa es la favorita por su interpretación en Cinco lobitos pero todas las galas de los premios Goya reservan alguna sorpresa.

Costa ha sido aplaudida por su retrato de la maternidad en la película de Alauda Ruiz de Azúa, pero también lo han sido sus compañeras en el quinteto de nominadas, en el que queda patente la calidad de los trabajos de las actrices en el último año.

Marina Foïs, por As bestas



Marina Foïs en 'As bestas'

Es su primera nominación al Goya pero ya ha optado cinco veces al César, el premio más importante del cine francés. Marina Foïs no ha dejado de recibir aplausos por su interpretación en As bestas, donde da vida a Olga, un personaje basado en una mujer real que no abandona la aldea en la que vive completamente sola después de la desaparición de su marido.

Además de una extensa carrera en el cine, Foïs lleva más de cuatro décadas triunfando en el teatro y también ha trabajado como actriz de doblaje en la saga Madagascar.

Laia Costa, por Cinco Lobitos



Laia Costa, en 'Cinco lobitos'

Hasta alcanzar su primera nominación al Goya Laia Costa ha hecho prácticamente de todo en la ficción. Ha participado en series como El tiempo entre costuras, Bandolera o Foodie Love, de Isabel Coixet, además de formar parte del elenco de títulos internacionales como Devils. En 2015 protagonizó el thriller Victoria, por el que se llevó el premio Lola y se convirtió en la primera actriz no alemana en llevarse el mayor premio del cine alemán.

En Cinco lobitos hace un brillante retrato de una madre primeriza que se enfrenta a las dificultades de la maternidad y de su situación familiar. Costa, la favorita para llevarse el Goya, ha recibido un sinfín de aplausos, críticas positivas y premios como el Feroz o la Biznaga de Plata del Festival de Málaga, que compartió con Susi Sánchez, que interpreta a su madre en la película.

Anna Castillo, por Girasoles silvestres



Anna Castillo, en 'Girasoles silvestres'

Desde que ganó el Goya a la Mejor actriz revelación en 2017 Anna Castillo no ha parado y es ya un rostro imprescindible en la ficción española. Este año vuelve a estar nominada, su primera vez como protagonista, por su papel en Girasoles silvestres.

En la cinta de Jaime Rosales, Castillo interpreta a una madre joven, de clase baja que inicia una relación tortuosa y tóxica con Óscar. A lo largo de la película, Julia, la protagonista, va repitiendo errores del pasado e intentando lograr una estabilidad. A pesar que la cinta no ha sido demasiado aplaudida, la Academia ha sabido valorar la interpretación de la actriz.

Bárbara Lennie, por Los renglones torcidos de Dios



Bárbara Lennie, en 'Los renglones torcidos de Dios'

Con un Goya en su palmarés por su interpretación en Magical girl, Bárbara Lennie vuelve a optar a la estatuilla una quinta vez por dar vida a Alice Gould, la protagonista de Los renglones torcidos de Dios. La adaptación del libro de Torcuato Luca de Tena ha sido un éxito en la taquilla y Lennie ha sido aplaudida de manera unánime.

Lennie, que confesó en una entrevista con Fotogramas que sus escenas favoritas durante el rodaje habían sido las que comparte con el psiquiatra que está "medio enamorado de ella", asegura que le gustaría lanzarse a la dirección, pero que todavía cree que le falta algo de tiempo.

Vicky Luengo, por Suro

Vicky Luengo, en 'Suro'

Antes de atrapar a todos los espectadores en Antidisturbios, Vicky Luengo ya había participado en un buen puñado de series de televisión y podía presumir de una prolífica carrera en el teatro, que siempre ha compaginado con su trabajo en la pantalla. En los últimos meses, de hecho, ha participado en El Golem, escrita por Juan Mayorga y dirigida por Alfredo Sanzol.

Luengo ha conseguido su primera nominación al Goya con Suro, que narra la historia de una pareja de la ciudad para mudarse al campo y vivir de una plantación de alcornoques al mismo tiempo que encuentran dificultades en su relación. Pase lo que pase el sábado, la actriz tiene varios proyectos por delante, entre los que está protagonizar la adaptación de Reina roja de Juan Gómez Jurado en Amazon Prime Video.