'Acróstico', la nueva canción de Shakira que hay que leer otra vez entre líneas

Shakira está de vuelta. Después de la sesión con Bizarrap y las colaboraciones con Karol G, Ozuna y Raw Alejandro, la cantante colombiana regresa a la escena musical con el lanzamiento de una nueva canción: Acróstico. Una intensa balada dedicada a sus hijos Sasha y Milan en la que canta sola y con la que parece haber cerrado la 'etapa Gerard Piqué'. Aunque no el proceso de ruptura.

La autora de Te Felicito o Monotonía, temas que formarán parte un disco del que todavía no se sabe ni título ni fecha de lanzamiento, sigue inmersa en su proceso para superar la separación del exfutbolista del Barça y padre de sus hijos. En su búsqueda por cerrar definitivamente esa herida, la colombiana sigue compartiendo sus sentimientos a través de sus canciones y Acróstico sigue la estela de los sencillos publicados hasta ahora y que han pulverizado todos los récords.

Sólo hace falta echar un vistazo a la ilustración que ha acompañado el anuncio el lanzamiento en redes sociales, un pájaro con dos polluelos, y al vídeo que ha publicado en su canal de Youtube para comprender que Shakira está inmersa en su nueva etapa como "madre soltera" en Miami, ciudad a la que se fue hace un mes no sin antes dejarle otro dardo a su ex, Gerard Piqué.

Porque Acróstico podría ser el cerrojazo a la etapa en la que lanzaba dardos -en la sesión con Bizarrap, más bien misiles- a Gerard Piqué y a su nueva novia, Clara Chía. Aunque alguno se puede encontrar en esta nueva canción: "Me enseñaste que el amor no es una estafa", frase con la que abre la canción o "las cosas no son siempre como las soñamos" son algunas de las sutiles referencias a su expareja que se pueden encontrar en esta carta de amor en forma de balada cuya letra esconde los nombres de Milan y Sasha.

La letra completa de 'Acróstico'

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar…

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy