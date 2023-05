El sorprendente parecido entre 'Acróstico', de Shakira, y un tema de la cantante vasca Paula Mattheus

La cantante Shakira emocionó hace unos días a sus seguidores con Acróstico, un canto de amor hacia sus hijos, Milan y Sasha, quienes precisamente aparecen y cantan con ella en el videoclip.

En la canción cambia el tono reivindicativo hacia su ex, Gerard Piqué, por uno más íntimo y tierno, aunque sí desliza algún mensaje del tipo "Me enseñaste que el amor no es una estafa".

A muchos se les ha pegado ya el estribillo —"Sirve de anestesia al dolor / Hace que me sienta mejor / Para lo que necesites estoy / Viniste a completar lo que soy"—, aunque hay quien ha señalado que la melodía de esta parte guarda un gran parecido con otra canción, el tema Te lo dije de verdad de la cantautora vasca Paula Mattheu.

La propia artista ha recogido esa semejanza en sus redes sociales, aunque de manera muy conciliadora. "Sí que se parece, pero dudo que Shakira haya plagiado", escribió en sus Stories de Instagram.

"Son cosas que pasan en la música a veces que son casualidad (imagino)", añadió la cantautora.

En enero, cuando vio la luz la sesión de Shakira y Bizarrap, la cantante venezolana Briella reaccionó a los comentarios que señalaban el parecido de esa colaboración y su canción Solo tú.

"Este vídeo no lo hago con la intención de buscar problemas. Yo soy fanática de toda la vida de Shakira y soy fan del trabajo de Biza. Y de verdad, estoy en shock, no sé qué hacer", escribió entonces.