Esta es la ciudad sueca y las fechas en las que se celebrará el Festival de Eurovisión 2024

Eurovisión 2024 ya tiene sede. Será en la ciudad sueca de Malmö, donde tendrá lugar la celebración de la 68ª edición del Festival durante el próximo año. Las fechas señaladas en rojo son el 7 y el 9 de mayo, días en los que tendrán lugar las semifinales y el sábado 11, día de la gran final.

Suecia fue la ganadora de la pasada edición, gracias a la interpretación de "Tattoo" por parte de la cantante de ese país, Loreen, quien en 2012 ya llegó a lo más alto de este festival con el tema "Euphoria".

Organizar el festival es también parte del premio que se concede al vencedor, por lo que Malmö recibirá la visita de miles de personas durante los días del concurso, uno de los más populares de Europa.

Según se dio a conocer este viernes, la localidad fue seleccionada entre casi una decena de ciudades suecas que también mostraron "su interés" en celebrar el festival el próximo año, pero solo cuatro llegaron a la recta final: Estocolmo, Gotemburgo, Örnsköldsvik y Malmö.

Será la tercera vez en Malmö

La primera vez que el festival de Eurovisión viajó a Malmö fue en 1992 y once años después, en 2013, la competición regresó a la ciudad tras la primera victoria de Loreen. En 1992, 23 países se disputaron el trono y fue la cantante Linda Martin de Irlanda quien se llevó la victoria con su interpretación de "Why Me?".

Ya en 2013 fueron 39 países los contendientes y la danesa Emmelie de Forest con el tema "Only Teardrops" consiguió el trofeo de ganadora. La edición de 2024 se celebrará en el Malmö Arena, un recinto inaugurado en 2008 con una capacidad para aproximadamente 12.000 espectadores.

En su interior se han celebrado una amplia variedad de eventos a lo largo de los años, incluyendo partidos de hockey sobre hielo, conciertos y las semifinales del Melodifestivalen, el programa de televisión en el que los suecos eligen anualmente a su representante para el Festival de Eurovisión.