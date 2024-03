Eurovisión cambia las reglas y rompe una tradición que no agradaba a los 'Big Five' 

A dos meses de la gran final de Eurovisión 2024, que este año viaja hasta la localidad de Mälmo, en Suecia, la organización del próximo festival -la cadena pública sueca SVT- ha anunciado las novedades que tiene preparadas para la edición de la que saldrá el artista que suceda a la última ganadora del gran micrófono de cristal, Loreen.

Habrá que esperar hasta el mes mayo para que los focos iluminen el plató del pabellón Malmö Arena por el que desfilarán los 37 países participantes. La primera mitad lo hará en la primera semifinal (7 de mayo) y la otra mitad lo hará dos días después (9 de mayor) en la segunda. De ahí saldrán las canciones que se escucharán en la gran final de Eurovisión del 11 de mayo, en la que también se ha introducido un cambio que afecta a la votación.

El "Big 5" de Eurovisión actuará en las semifinales

El aumento de los países participantes en Eurovisión ha ido creciendo poco a poco en los últimos 20 años, entre cambios geopolíticos y la ampliación de fronteras del concurso más allá del continente europeo, se hacía necesario reducir el número de canciones presentes en la gran final y se tomó la decisión de crear dos semifinales de las que estaban exonerados el anfitrión del festival y los conocidos como Big Five, es decir, los cinco países que mayor financiación aportan a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival y responsable de otras retransmisiones continentales

Hasta la edición de este 2024. Este año Suecia, España, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania participarán en las semifinales de Eurovisión por primera vez, aunque no lo harán ni el mismo día ni en las mismas condiciones que el resto de los países que no tienen garantizada una plaza en al final y en las que finalmente sí estará Israel.

Así, los Big Five estarán presentes en la primera y segunda semifinal de Eurovisión. Eso sí, sin jugarse la plaza de la final, que ya tienen garantizada. El cambio, que rompe una larga tradición del festival, responde a la teoría de que quizás les perjudicaba el hecho de no tener visibilidad en las fases previas del concurso. A pesar de las grabaciones de los ensayos oficiales que se empezaron a emitir en las semifinales, los malos resultados de muchos se han ido repitiendo edición tras edición.

En concreto, el Always on the Run de lIsaak (Alemania), la canción Unforgettable de Marcus & Martinus (Suecia ) y Reino Unido con el Dizzy de Olly Alexander saltarán al escenario el día 7, mientras que la sentida Mon Amour de Slimane (Francia); La Noia de Angelina Mango (Italia) y la Zorra de Nebulossa (España), lo harán el día 9. Esos serán los días en los que además los espectadores de estos países podrán también votar.

Eurovisión 2024: cambia el sistema de votación

El otro gran cambio que se ha comunicado a un mes de Eurovisión afecta a la final y, tal y como se hizo en 2010 y 2011. consiste en la apertura de los canales de votación justo antes de que la primera canción del festival empiece a sonar y no como se venía haciendo desde que en 1997 se incorporó el televoto: abrir las líneas nada más acabar la última actuación.

Asimismo, las personas que siguen Eurovisión desde fuera de los países participantes podrán votar a lo largo de las 24 horas que preceden a cada uno de los tres "shows".

"Queremos brindar la oportunidad de involucrar a los espectadores desde el principio. Si ves algo que te gusta, deberías poder votar de inmediato y, por supuesto, también se podrá esperar hasta el resumen al final, como en años anteriores", ha alegado este martes Ebba Adielsson, productora ejecutiva de Eurovisión 2024, en la presentación oficial de las canciones y novedades del festival.