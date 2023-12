Cinco razones para aplicar la regla de los cuatro regalos estas Navidades

Las navidades traen siempre consigo grandes comilonas, villancicos y muchos regalos. Todas las familias suelen tener siempre un detalle con los más pequeños, que muchas veces se juntan con grandes cantidades de obsequios al llegar enero.

Pero aunque parezca un buen gesto, muchas veces puede generar en ellos el síndrome del niño rico. Y esto suele derivar en berrinches cuando no consiguen lo que piden. Así que, para evitarlo, una buena fórmula es seguir la regla de los cuatro regalos estas navidades.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Esta regla consiste en seleccionar únicamente cuatro regalos para regalar a los niños. Normalmente suele basarse en los siguientes criterios: algo que pidan los niños, algo para leer, algo que necesiten y algo para vestir (ropa, zapatos...).

Y las razones que exponen desde Bebés y más para unirse a esta fórmula son cinco:

- Porque así los niños no le quitan valor a las cosas: el hecho de recibir muchos regalos hace que los niños no les presten atención y le quiten valor. La ilusión solo la mantienen mientras desenvuelven y, después, pasan al siguiente.

- Porque tener muchas cosas nuevas de golpe puede causarles ansiedad: cuando desenvuelven tantos regalos, no saben por dónde empezar y eso puede causarles problemas de ansiedad. Del mismo modo, no prestar suficiente atención a cada uno de ellos o no tener suficiente tiempo les provoca el mismo efecto.

- Porque no necesitan más: los juguetes no suelen romperse ni deteriorarse, así que no es necesario comprar más y más cada año. Solamente hay que ir renovándoles acorde a su edad, pero el regalo más importante para ellos es la experiencia en familia.

- Para no promover el consumismo: las navidades no tienen por qué implicar comprar por comprar y es algo importante para que aprendan los niños. A veces, lo mejor es regalar algo que realmente la persona necesite.

- Para contribuir con la sostenibilidad del planeta: al igual que para no promover el consumismo, es importante tener en cuenta la sostenibilidad del planeta. Y hay que tener en cuenta también que los juguetes están fabricados con plástico, uno de los materiales menos biodegradables.