Un pediatra desvela la clara señal que da el cuerpo de un niño cuando come mal

Si su hijo está comiendo correctamente y lo suficiente suele ser un motivo de preocupación de muchos padres y una pregunta que suele salir durante las consultas pediátricas.

El conocido pediatra Carlos González ha aclarado en una entrevista en La Voz de Galicia cuándo deben preocuparse los padres por esta cuestión y cuándo pueden estar tranquilos.

"Los niños sí que comen, a no ser que estén muy enfermos", ha puntualizado el experto. Según su consejo, la señal clara que distingue a uno "que te parece a ti que no come" del que "realmente no come" es el peso.

"Si el niño empieza a perder peso es verdad que no come y hay que llevarlo al médico. Si por el contrario está feliz, juega y salta y va engordando más o menos, quiere decir que sí que come aunque a ti te parezca que no", ha detallado.

Según González, los niños suelen comer menos cantidad "de lo que los padres imaginan" y no todos comen lo mismo.

"Cualquier recomendación que te de un médico o leas en un libro, normalmente está calculada para el niño que más come del mundo", ha agregado.