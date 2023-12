El grave error que puede trastocar la confianza de los niños, según una experta en paternidad

"Los niños no vienen con un libro de instrucciones". Es una de las máximas más repetidas cuando algún padre o alguna madre no sabe cómo reaccionar con sus descendientes. Y, aunque en la mayoría de ocasiones estén tratando de hacer lo mejor por sus vástagos, no siempre aciertan.

Sobre esto habla la experta en paternidad y autora del libro Nunca es suficiente: cuando la cultura del logro se vuelve tóxica y qué podemos hacer al respecto, Jennifer Breheny Wallace, en declaraciones recogidas por la CNBC.

La experta apunta que los niños, "especialmente" los que proceden de comunidades más adineradas, pueden "soportar una carga particular, que es la de replicar la riqueza de sus padres". Esto es lo que ella denomina "el efecto bis".

Además, no considera que se trate de una dinámica que sólo se dé en esta generación. Sin embargo, Wallace precisa que "ya no es un hecho que a cada generación le irá tan bien como a sus padres, si no mejor", dado que la realidad económica de esta generación es distinta.

A lo largo de su proceso investigativo, la experta tuvo la oportunidad de entrevistar a un estudiante de octavo grado estadounidense. El joven le indicó que, cuando fuera mayor, quería dedicarse a la arquitectura. Sin embargo, tras conocer el salario promedio de la profesión y el precio de su hogar, ya no le convencía tanto la idea. Tras hacer ese balance, "no puedo permitírmelo", concluyó el joven.

"No hace falta ser contador forense para conocer el estilo de vida de un padre", aseguró Wallace. "Entonces, para los niños, si no puedes replicar eso, el niño lo registra como si no pudiera estar a la altura de sus padres y puede sentirse como un fracaso no poder hacerlo tan bien como tus padres", apostilló.