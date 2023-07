Se forma un 'incendio' en Twitter al conocer las nuevas sanciones de un restaurante a sus empleados

La cuenta de Twitter @soycamarero, dedicada a compartir contenido relacionado con la hostelería, ha publicado una fotografía con las nuevas "medidas" implementadas en un restaurante. Algunas de ellas han generado multitud de críticas en la red.

Aunque el título del escrito es "propinas", lo cierto es que el foco está colocado en otro detalle. Además de explicar cómo se van a repartir de aquí en adelante las mencionadas gratificaciones, el restaurante ha informado de las "sanciones (económicas)" que se impondrán a los empleados que no cumplan ciertas reglas.

Cabe adelantar que estas han sido adoptadas por "los chefs, los maîtres y la dirección" de un establecimiento, según han empezado especificando los propios responsables, con el argumento de que están "buscando la excelencia" que conlleva, tal y como se indica, "tener una Estrella Michelín".

En el caso de las propinas, estas "pasan a cobrarse, desde este mes, por igual", de manera que "dejan de cobrarse por el baremo de puntos", lo que implica que "las personas que antes cobraban menos, pasen a cobrar más".

Asimismo, han señalado que la nueva condición lleva implícita "una mayor implicación por parte de estos trabajadores", por lo que, "cuando se les pida que se queden por algún motivo, su puesta siempre sea afirmativa".

"También vamos a iniciar unas sanciones que hasta el día de hoy se han dejado pasar y que afectan a la puntualidad (hora de llegar al trabajo y de incorporación al puesto), el vestuario y el aseo personal", han añadido a continuación.

De esta forma, llegar tarde cinco minutos conllevará una sanción de 10 euros; llegar tarde diez, 20 euros; llegar tarde más de quince , 50 euros. Según la organización, "es la mejor manera de terminar con la impunidad de llegar tarde a trabajar, con el consecuente perjuicio para los compañeros que sí están a su hora y que tienen que asumir el trabajo".

Asimismo, "si una persona no se presenta al puesto sin aportar baja médica alguna, no cobrará propina y se le descontará ese día de sus vacaciones". Para terminar, han advertido de que se va a "controlar la rotura y pérdida de material", de modo que, "si no se consigue minimizar este aspecto, se descontará de la propina".