Mario Vaquerizo confiesa lo que habría respondido si el PSOE le hubiera propuesto hacer el anuncio de Madrid

El cantante de Nancys Rubias, Mario Vaquerizo, ha vuelto a hablar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una entrevista concedida al diario El Mundo.

Preguntada por el hecho de que al buscar su nombre en Google aparezca vinculado al de la política del PP, Vaquerizo ha reconocido que es una "pena" porque él es "mucho más que Ayuso".

El cantante ha apuntado que le parece "una muy buena política", pero se ha resignado por la polémica: "Volvemos al problema de antes. Me parece una muy buena política y todo lo que se generó alrededor de que yo hiciera promoción de mi ciudad...".

"Mira, mi barrio es la Gran Vía, donde yo de pequeño quería vivir y donde me he comprado cuatro casas a base de mi trabajo. Porque si tengo dinero es porque me lo trabajo", ha sentenciado.

Además, ha confesado que entiende que Ayuso le eligiera para promocionar la que él considera que "es la ciudad más bonita del mundo". "Las ciudades tienen que estar exentas de connotaciones políticas, más allá de quién nos gobierne", ha indicado.

Vaquerizo incluso ha confesado que habría hecho ese anuncia si se lo hubiera llegado a proponer el PSOE o el Partido Comunista: "Otra cosa es que no me han llamado, como han llamado a otras personas como Ana Belén en otra legislatura y no pasó absolutamente nada".

Por ello, ha sido tajante al describir cuál es el problema de toda la polémica: "No está en Ayuso ni en mí, está en los gilipollas de los dogmáticos y en esos dictadores sociales e informáticos que no te permiten ser libre. Y yo ante eso... Me comen el...".