Carla Bruni desvela que sufrió un cáncer de mama hace cuatro años

Perteneció al mítico grupo de las supermodelos de los 90, junto a Claudia Schiffer y Linda Evangelista. Después probó suerte en el mundo de la canción donde recogió algunos éxitos. Más tarde se convirtió en la mujer del polémico expresidente francés Nicolás Sarkozy. Carla Bruni hoy sigue siendo una influyente mujer, que se codea con la élite de europea y el pasado fin de semana asistió a un a de las bodas con más relumbrón de la alta sociedad española en Cádiz, la del hijo del presidente de Mediaset Borja Prado.

Pero no todo en la vida de la exmodelo ha sido lujo, glamour y fiestas. Este jueves, a través de una publicación en Instagram, ha desvelado que hace cuatro años que fue diagnosticada de un cáncer de mama del que nunca había hablado.

El tratamiento para tratarlo incluyó cirugía, radioterapia y hormonoterapia, proceso por el que habitualmente pasan miles de mujeres en el mundo que padecen la enfermedad. "Pero tuve suerte: mi cáncer aún no era agresivo. ¿Por qué este cáncer no era agresivo? Es porque no tuvo tiempo de serlo... Porque todos los años, en la misma fecha, me hago una mamografía", cuenta Bruni a través de una secuencia de carteles que muestra en la publicación.

"Si no hubiera hecho esto todos los años, hoy no tendría el pecho izquierdo", continúa su publicación con la que quiere dejar claro que no pretende hablar de su salud y reconoce haber dudado mucho antes de hacerlo público, pero sí que con su testimonio pretende mandar un contundente mensaje a todas las mujeres para que se hagan sus controles y mamografías todos los años. "Tu vida depende de ello", terminan diciendo.

La exmodelo acompaña la publicación con el hashtag #octobrerose con motivo de la celebración del Día Internacional del Cáncer de Mama el próximo 19 de octubre y que tiene el mes de rosa por ese motivo.