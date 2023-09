Darlin Arrieta: "No concibo cómo una persona pudo asesinar así a un ser humano y menos a un amigo"

Después de días de expectación, este martes Darlin Arrieta, la hermana del cirujano colombiano presuntamente asesinado por Daniel Sancho, ha dado su primera y única entrevista en España al programa Mañaneros (TVE). En ella, Arrieta ha defendido la figura de su hermano y ha recalcado que lo que busca es reencontrarse con su hermano.

"Es la única entrevista que voy a dar y no he recibido ningún pago por esta entrevista", dejó claro camino al estudio de TVE en Prado del Rey este martes. Arrieta se ha mostrado con "mucho miedo y asustada" por ser la primera entrevista en vivo y hacerla tan lejos de su país.

"Me ha tocado enfrentarme a algo que nunca me imaginaría, a dar entrevistas, a vuelos tan largos, como máximo había volado una hora u hora y media y es todo un reto. Pero merece la pena para limpiar la imagen de mi hermano y dejar claro quién era", ha enfatizado.

Según ha contado, ha elegido este programa por haber conocido a un reportero allí en Colombia y ha recalcado que fue decisión de sus padres que viniera a España a hacer esta intervención como portavoz de la familia. "Muchos medios españoles que realmente no han sido sensibles y humanos con la situación que estamos viviendo como familia, especialmente con mis padres que son de la tercera edad", ha criticado. "Han tergiversado mucha información, que no era cierta", ha añadido.

"Primero, están hablando de una persona que está muerta y no se puede defender. Segundo, dijeron que venía de una familia de mafiosos y que eran peligrosos", ha recalcado y ha señalado que son "personas sencillas, con valores y trabajadores". Además, ha señalado que sus padres son de la tercera edad y trabajaron para darles una educación.

"Nos han puesto por el suelo a mi hermano y a mi familia, que era narco, que era diabólico, que era peligroso, que tenía a Sancho secuestrado y amenazado. No se han puesto a mirar que es una familia destrozada a la que le quitaron a su hijo y que no han podido darle cristiana sepultura", ha señalado. "Si no quieren hablar bien de mi hermano, no hablen, pero no hablen de lo que no saben. Respeten", ha añadido.

La hermana de Edwin ha pedido a los medios que no hablen mal de su hermano. Arrieta ha dejado claro que no han contactado con la familia de Sancho pero no tienen nada en contra de ellos: "Ellos son padres y también están sufriendo, si quieren ir a Lorica a mi casa, nosotros los recibimos". Además, ha señalado que a diferencia de ellos, sus padres no podrán escuchar la voz de su hijo. Sobre las palabras de Sancho al salir de la cárcel ha señalado que "solo Dios y él saben si es verdad".

"Ellos son padres y también están sufriendo, si quieren ir a Lorica a mi casa, nosotros los recibimos"

Arrieta ha dejado claro que no conocía la amistad que mantenía su hermano con Sancho. "Hablábamos todos los días y tratábamos de hablar de temas de la familia", ha señalado y ha dejado claro que no hablaban de sus amistades. Tampoco le llamó la atención su viaje a Tailandia, ya que "tenía amigos por todo el mundo". Sobre su supuesta amistad con Sancho ha enfatizado que "en ningún momento sabía que esta persona" era su amigo.

Según ha contado, uno de los sueños de Edwin era "homologar su título de Medicina en España". "Me dio nostalgia por pensar que no vendría a España a defender a mi hermano muerto sino a visitarle", ha añadido.

Tal y como ha contado, el día anterior a su muerte se comunicó con él sobre un vestido para su sobrina, la hija de Darlin, y le envió un audio a su padre, que ha sido reproducido en el programa provocando las lágrimas de Arrieta.

"Yo no daba un paso sin consultárselo a mi hermano", ha señalado y ha recalcado que esa comunicación continua con ellos hizo que se destapara el crimen. Cuando vio que recibió los mensajes y que la conexión se volvió a cortar, Arrieta volvió a preocuparse. Fue entonces cuando empezó a buscar un amigo español que estuviera en Tailandia y le preguntó por su hermano. Sancho le contestó y le dijo que se vieron el día anterior en la playa, pero le "perdió el rastro" y que iba a ducharse para ir a comisaría y denunciar su desaparición.

"Nos han puesto por el suelo a mi hermano y a mi familia"

Sin embargo, tal y como ha contado, mientras tanto una amiga de la familia le dijo a Arrieta que habían encontrado a un hombre que podía ser él, ante lo que Sancho le dijo que la persona que habían encontrado era "un peruano". Tras esto, se puso en contacto con el Consulado de Colombia en Tailandia y le facilita la conversación con Sancho pidiéndole que no le dejen salir del país porque tenía sospechas de él.

Al día siguiente, Arrieta acudió a la iglesia para rezar por su hermano no sin antes llamar a la cónsul. "Me dijo que habían hecho un barrido por la ciudad con las autoridades tailandesas, pero el doctor Arrieta no había aparecido, solamente había aparecido un cadáver", ha recordado en su entrevista. Tras esto, su madre le dijo: "Mi hijo está muerto, lo sé y por eso lloré toda la noche. A mi hijo me lo mataron".

Arrieta ha asegurado que desconoce por qué Sancho reaccionó así. "No concibo cómo una persona pudo asesinar así a un ser humano y menos a un amigo. Puedes tener rabia y asesinas, listo. Pero no eres conforme con matarlo, sino con la forma en la que lo haces: lo degollas y no conforme con eso, lo descuartizas y repartes sus partes como si fuera un pedazo de papel", ha enfatizado.

"Ni siquiera eres capaz de hacerlo con un animal que encuentras muerto o yo en mi lugar ni lo haría", ha señalado. Sobre el posible juicio y la pena, pide que Sancho cumpla condena en Tailandia, "el crimen lo cometió allí y que se juzgue conforme a las leyes tailandesas". Arrieta pide que se le haga justicia y que le puedan dar "cristiana sepultura", así como que "después de la tormenta llegue la calma".

Sobre si se ve capaz de perdonarle, ha asegurado que en estos momentos no se ve capaz de pedir perdón. "Me pregunto cómo pasó y si sufrió en esos últimos momentos de su vida", ha señalado y ha recalcado que no se separa del rosario que le regaló su hermano desde su fallecimiento.