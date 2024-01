El actor Álvaro Mel hace esta aplaudida reflexión sobre la salud mental

Cada vez más hay conciencia de la importancia de cuidar la salud mental a nivel social. Y son varias las personas que han alcanzado cierta relevancia que han aprovechado sus respectivos perfiles en redes sociales para hablar acerca del tema y aportarle algo más de visibilidad. El último en hacerlo ha sido el actor Álvaro Mel.

"No me suelo abrir/expresar por redes sociales, pero quiero compartir algo", ha comenzado a enunciar en un mensaje que ha compartido en la red social X. "Una lucha recurrente en mi vida es la ansiedad", ha proseguido. Y, aunque, en ciertas ocasiones "es muy predecible", también hay momentos en las que no lo es tanto. Y es de estos últimos episodios sobre los que ha querido hablar.

El actor ha destacado que se encuentra en un momento de su vida "en el que prácticamente todo está bien, quizás el 99% de las cosas". Sin embargo, el día anterior de escribir este texto asegura que tuvo un ataque de pánico. "En realidad, creo que la ansiedad llama una vez y se queda para siempre. Y, a veces, sin motivo aparente, se hace más grande y te atrapa. Todo está bien y, de repente, todo está mal", ha añadido.

"Sólo quería abrirme para decir que, si sufres esto, que no te lo quedes dentro", ha aconsejado. "Yo soy campeón de España de sobrepensar y es lo que peores pasadas me juega: cuando me lo quedo para mí, cuando hago una montaña de un grano de arena dentro de mi cabeza, que es que es muy pequeña", ha proseguido y, finalmente, esta "explota".

"Ayuda MUCHO", ha destacado, "poner los problemas en boca, en papel, comentarlos con alguien. Se hacen mucho más pequeños. A veces, desaparecen o simplemente te das cuentas de que no son reales. Sólo eso. Y un beso", ha concluido.

El comentario que ha hecho Mel ha venido seguido de una de reacciones aplaudiendo su gesto y apoyando lo que el propio actor ha dicho. Algunos, le han deseado "mucho ánimo", otros usuarios han apuntado que era lo que "necesitaban leer" y le han agradecido sus palabras.