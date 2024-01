Bob Pop usa una inequívoca frase para reaccionar a todo lo ocurrido con Itziar Ituño

Europa Press via Getty Images

El escritor Bob Pop ha reaccionado de una manera firme y contundente a todo lo que ha ocurrido en la última semana con la actriz Itziar Ituño tras asistir el pasado sábado a una manifestación en Bilbao para reclamar que se aplicara la política penitenciaria ordinaria a los presos de ETA.

En un vídeo que ha compartido al medio La Marea, ha salido en defensa de la intérprete vasca y ha terminado usando una frase inequívoca para pronunciarse sobre lo sucedido.

“Firmé un manifiesto en apoyo a Itziar Ituño. A quien está machacando una parte de España y los patrocinadores ha decidido quitar su colaboración con ella porque acudió a una manifestación legal donde se pedía que acabara la dispersión de los presos de ETA, que ya no existe”, ha señalado.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En su reflexión para el citado medio, Bob Pop ha recalcado que "no fue a exigir la liberalización de los presos de ETA". "Fue a exigir que se cumpla la política penitenciaria de este país. La dispersión se considera una forma de tortura que afecta a sus familias”, ha explicado.

El escritor ha justificado que se trata de "una reivindicación justa", porque "da igual el delito por el que estén condenados". "Hay una ley penitenciaria", ha expuesto.

Tras ello, Bob Pop se ha puesto más serio de lo normal y ha expresado su preocupación porque cree que no es algo solo contra ella. "Es un aviso a navegantes para que cualquier persona progresista, de izquierdas, que manifieste sus ideas y que se dedique al mundo del espectáculo pueda ser boicoteada a saco. Sin problema", ha razonado.

"Eso no podemos permitirlo. Que los compañeros, las compañeras, salgamos en apoyo, para demostrarle a Itziar que no está sola. ETA no existe, el fascismo sigue vivo", ha sentenciado.

Unas palabras a las que también ha reaccionado la actriz Alba Flores, que se ha volcado desde el primer momento con Itziar Ituño: "Para quien tenga voluntad de escuchar, aquí Bob lo explica estupendamente…..".