A Shakira le basta con una palabra para contestar a las palabras de Gerard Piqué 

La cantante Shakira respondió este lunes desde su cuenta de Twitter a las palabras que le dedicó Gerard Piqué durante una entrevista para Marca con el periodista Gerard Romero, presidente del equipo de la Kings League Jijantes FC.

El presidente de la competición mencionó el origen de Shakira para describir la actitud de sus fans: "Mi expareja es latinoamericana y no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades".

"No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots", añadió Piqué.

El excentral del Barcelona también habló de la canción que le dedicó su exmujer junto a Bizarrap. El exfutbolista aseguró que "ahora nos dedicamos a tirar beef, que está muy bien porque es la moda, el zasca y todo esto, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el beef".

"Es algo que queda muy bien a título personal 'ohh, es la puta ama, ohh increíble...' pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?" se cuestionó Piqué.

Shakira respondió este lunes Piqué desde su cuenta de Twitter y aseguró estar "orgullosa" de ser latinoamericana junto a los emoticonos de los distintos países.