Risto Mejide se sincera como nunca antes sobre su situación personal tras separarse de Laura Escanes

Risto Mejide se ha sincerado durante su entrevista en Viajando con Chester con el cantante Jorge Drexler. El ganador de un Oscar por Al otro lado del río ha contado que uno de sus mejores discos surgió de uno de los momentos más complicados de su vida: separarse con un hijo recién nacido.

El presentador del programa de Cuatro ha explicado que él está en su misma situación. "¿En qué situación?", le ha preguntado Drexler. "Me he separado con una hija", ha contado Risto. "No sé qué decirte porque uno dice lo siento muy rápido pero a veces no es un lo siento", ha respondido el cantante.

"Me siento identificado con lo que has dicho, ¿cómo construyes algo bonito como es seducir, o ser seducido, incluso plantearte algo con alguien en un momento en que todo lo que miras dentro está destrozado?", ha comentado el presentador.

"Estás cometiendo un error en pensar que es tu terapia esto", le ha dicho en tono de broma Drexler. "Yo no soy un terapeuta, escribo canciones. Lo que soy es mayor que tú y puedo tener un poco más de experiencia por el tiempo", ha apostillado el cantante.

Risto ha comentado que es un reflejo de cómo está porque se agarra de cualquier cosa y ahí, Drexler le ha preguntado si lo está pasando mal. "Bien no estoy. Bien he estado con lo cual puedo ver la diferencia entre los dos estadios. Que no está mal por decirlo. Fíjate en la fragilidad y la vulnerabilidad que yo hace unos años la disimulaba. Ahora no me importa decir que estoy mal, también por pedir ayuda", ha explicado Risto.

Drexler le ha preguntado su ha pedido ayuda y él ha respondido que "todavía no". El presentador ha contado que su madre fue psicóloga clínica y que "de alguna forma siempre ha habido terapia en casa". Para zanjar el tema, Risto ha señalado que su "puto problema" es que se cree más listo que el psicólogo que le está dando las herramientas: "Es un problema de ego básicamente".