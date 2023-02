Willy Bárcenas: "No soy nada monárquico, pero si Froilán es nuestro rey, allí estaré yo"

De música, de cayetanos, de comida, de rivales y hasta de monarquía charlan Willy Bárcenas, cantante de Taburete, y Laura Escanes en la última entrega del podcast de la influencer en Podimo, Entre el cielo y las nubes.

Preguntado por Victoria Federica, la sobrina del rey Felipe VI, el vocalista asegura que hace tiempo que no coincide con ella: "No sé si se le habrá subido a la cabeza, pero siempre me ha parecido una chica muy simpática y educada". A esta confesión, añade otra sobre su hermano: "Yo soy más de Froilán. No soy nada monárquico, pero si Froilán es nuestro rey, allí estaré yo".

En el episodio, Escanes confiesa al cantante que, debido a sus prejuicios, nunca pensó que cantaría canciones de Taburete. "Pensaba: ‘Taburete... ¡qué pereza los cayetanos estos!'. A mí me gusta juntarme con todo tipo de personas porque si no, no evolucionas. Yo te conocí por Loreto, tu pareja, y dije: ‘Si tenemos tanta gente en común debe tener algo guay", asegura.

A la inversa, el hijo de Luis Bárcenas admite que ha tenido "prejuicios con los influencers". "Contigo no", dice a Laura Escanes. "Con el mundo influencer en general, he pensado que es un mundo muy superficial, luego lo de estar mostrando todo el rato tu vida no va conmigo", añade el cantante.

"Parece que si no has vivido en la calle o eres de izquierdas no puedes hacer arte y el arte es para todo el mundo" Willy Bárcenas

Willy Bárcenas defiende también que han "callado muchas bocas" con su trabajo pese a ser etiquetados como 'música de derechas': "Llevamos siete años como banda, cinco discos, nominación a un Grammy, hemos llenado el Wizink tres veces, entonces, el que está en el mundo de la música sabe que somos un grupo consolidado. ¿Que hay gente que nunca va a llegar a ver eso? ¡Por supuesto! El mantenerte solo lo consigues con buenas canciones, buenos directos y creo que hemos roto muchas barreras".

Sobre si se considera pijo, contesta que "de manera de ser no me lo considero para nada. Lo que pasa que ya va en mi historia, saben de dónde vengo y seré un pijo para siempre". "Para hacer música y arte no hace falta haber vivido en el gueto y eso me parece un clasismo. Parece que si no has vivido en la calle o eres de izquierdas no puedes hacer arte y el arte es para todo el mundo", opina Willy Bárcenas. Puedes escuchar el episodio completo aquí.