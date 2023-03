Miguel Bosé vende supuestamente su casa al portero Courtois 

Más allá del estreno de su serie Bosé (SkyShowtime) con la que ha vuelto a estar de actualidad —también debido a sus polémicas palabras sobre la Transición—, Miguel Bosé ha sido objeto de noticia este miércoles por un asunto más personal: la venta de su casa familiar.

Según informa la revista Semana, el cantante habría vendido la vivienda familiar ubicada en la urbanización de Somosaguas en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y además el comprador también es supuestamente un rostro conocido, nada menos que el portero del Real Madrid Thibaut Courtois.

Tal y como recoge la publicación, la vivienda cuenta con "1.000 metros cuadrados construidos y 10.000 exteriores, un gallinero y unos ventanales enormes que dejan entrar luz natural". Además, la describen como austera y fría en su exterior e incluso la comparan con un búnker.

En la revista también apunta a los problemas de liquidez del cantante como supuesto motivo de la venta. Tras aparecer en la lista de morosos de Hacienda en 2018 y ser multado en 2021 por desgravarse gastos de índole personal, el artista aportó su casa como garantía con una hipoteca "unilateral a favor de la Agencia Tributaria", una propuesta que fue aprobada en 2021.

Esta finca, que cuenta con cuatro habitaciones, un salón diáfano y un espectacular jardín, fue comprada por sus padres Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé, fue construida en 1966 y reformada bajo petición de Bosé en el año 2010. La obra duró un año y modificó todo lo que el cantante quería para pasar algunas temporadas apartado de la opinión pública y buscando tranquilidad.

Antes de Courtois, según Semana, el presentador de Sálvame (Telecinco) Jorge Javier Vázquez contó que estuvo a punto de alquilar la vivienda. "Él estaba en Panamá viviendo y nos dijeron que nos teníamos que esperar a que él volviera en diciembre. Me gustó mucho la casa. No había ninguna imagen, me la enseñaron y me pasaron la hoja de gastos y todo porque estuvimos a punto de alquilarla", detalló entonces.