Norma Duval, sobre la muerte de su hermana Carla: "No lo acepto"

Norma Duval —cuyo nombre real es Purificación Martín— fue la protagonista este martes de la última entrega de El camino a casa, el programa de Albert Espinosa en laSexta. Juntos visitaron la casa en la que vivió de pequeña, su colegio de monjas o el Teatro Calderón, escenario de los primeros espectáculos de la vedette.

Uno de los momentos que más emocionó a los espectadores fue el recuerdo a Carla, su hermana fallecida en 2010 por un cáncer de útero.

Tras ver unas imágenes de ella, muy emocionada aseguró que le cuesta aceptar que ya no está: "Qué guapa está y cuánto la echo de menos. Era más como una hija que como una hermana y es una herida que nunca se cura".

"No lo acepto. Ella no debería haberse ido tan pronto, sobre todo porque no le tocaba", sentenció.

"Menos la muerte de mi hermana, que es lo único frustrante porque no pude evitar, todo me ha salido bien", comentó en otro momento reflexionando sobre su vida.