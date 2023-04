Shakira se va a Miami dejándole un dardo a Piqué, mientras él habla así de la canción con Bizarrap

Cantaba Shakira "Ahí te dejo, Madrid", y en la vida real ha hecho lo propio con Barcelona. La cantante Colombiana se ha trasladado a vivir a Miami con sus dos hijos, Milan y Sasha, y se ha despedido de la Ciudad Condal y de España con un comunicado en su cuenta de Instagram.

Su texto incluye un par de frases bien afiladas si se leen en clave de su ruptura con el padre de sus hijos, Gerard Piqué —con quien se había despachado en canciones como Te felicito, Monotonía, la sesión con Bizarrap y TQG con Karol G–.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad", ha escrito Shakira acompañando a una imagen aérea de la ciudad.

"Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer", añade la cantante.

"Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas", asegura Shakira, quien también da las gracias al público español por su acogida.

Por otro lado, Piqué se pronunció este fin de semana acerca de la famosa sesión de su expareja con Bizarrap, la del Twingo y el Casio y el pegadizo "clara-mente es igualita que tú". Lo hizo en un directo con Gerard Romero, presidente de Jijantes FC de la King's League.

"El tema de tirar beef [críticas]está muy bien y es la moda, el zasca. Pero luego no pensamos las consecuencias a nivel mental a la gente a la que se lo tiras. Queda muy bien a título personal, la puta ama, pero luego no pensamos en la otra persona", opinó sobre la canción, plagada de indirectas hacia él y hacia su nueva pareja, Clara Chía.

"¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide? Estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad en sí", lamentó el futbolista.