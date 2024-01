Miss Caffeina: "Vamos al Benidorm Fest porque nos pone mucho experimentar" 

Europa Press via Getty Images

Anunciaron que 2024 sería un año de relax antes de emprender una nueva etapa en su ya dilatada trayectoria musical, pero Miss Caffeina acabó sorprendiendo a todos al desvelar que formarían parte del plantel del Benidorm Fest. "Por diferentes motivos, hemos considerado que este era el momento de participar en este festival y de vivir una experiencia nueva", cuentan Alberto, Sergio y Antonio en una entrevista telefónica con El HuffPost a un mes de su actuación en la ciudad alicantina.

Miss Caffeina peleará al fin por representar a España en Eurovisión, el sueño de muchos eurofans, con su canción Bla Bla Bla, "un tema que podría estar en cualquiera de nuestros anteriores discos", señalan. A lo largo de la charla, los tres integrantes nos cuentan que fueron Varry Brava y Rayden, ambos participantes en la primera edición, quienes les convencieron para dar este inesperado paso.

No tienen miedo de ser el nombre más destacado del cartel ni tampoco por las críticas que puedan recibir. Para ellos, es sólo bla bla bla. Y aunque en sus cabezas sigue instalada la idea del descanso en 2024, abren la puerta de par en par a todo los positivo que el Benidorm Fest les pueda ofrecer en el futuro. "Quizá se nos presenten oportunidades chulas o no haya nada después. Veremos...", señalan.

Alberto Jiménez, de Miss Caffeina Cris Andina

- Lo último que sabía yo de Miss Caffeina era que os ibais a tomar un descanso tras la gira Sayonara Baby. Y de repente... ¡os presentáis al Benidorm Fest! ¿En qué momento se produjo este giro de guion?

- (Ríen) Bueno, nuestra idea siempre fue hacer los conciertos del fin de gira y estar un añito parados, pero se dio la oportunidad de presentarnos al Benidorm Fest y cambiamos el rumbo. Por diferentes motivos hemos considerado que este era el momento de participar en este festival y de vivir una experiencia nueva. Nos apetece salir de los ambientes en los que nos solemos mover y los festivales en los que solemos tocar... Nos pone mucho experimentar. Además, nuestros amigos de Varry Brava siempre nos han hablado de las maravillas del Benidorm Fest y nos picó un poco la curiosidad.

¿Pero entonces habrá descanso este año?

- Nuestra idea sigue siendo la de parar un tiempo después de estos conciertos. Pero es un poco incierto lo que va a traer consigo el Benidorm Fest. Puede que se nos presenten oportunidades chulas o no haya nada. Veremos...

- Hay muchas ganas de disfrutar de esos conciertos, donde haréis un repaso incluso cronológico de toda vuestra carrera. ¿Qué podéis avanzar?

- Entre nosotros hablamos de que, quizá, nos vamos a ir de hora con tanta canción que queremos tocar (ríe). Pero que la gente tenga claro que van a escuchar los temas que fueron singles y alguna fan favourite que no puede faltar. Y el rollo de cantarlas por orden cronológico es una buena manera de marcar un un punto y aparte en nuestra carrera.

Miss Caffeina, durante uno de sus conciertos Mariano Regidor

- Hay muchas ganas de esa gira, sin duda. Además de Varry Brava, os he escuchado decir que la persona que ha sido determinante para teneros en el Benidorm Fest es Rayden. ¿Es así?

- Ha sido un todo. Nosotros hemos visto el programa en sus dos ediciones anteriores y nos ha convencido. Han sabido crear algo chulo, respetan la música y visualmente es bonito. Nosotros conocemos a Rayden y quedamos con él para que nos explicase cómo funciona todo. Y nos convencimos un poco más. Pero sí, es verdad que si no hubiéramos hablado con Rayden, igual no estaríamos en el Benidorm Fest.

- En vuestra canción, Bla Bla Bla, criticáis que vivimos actualmente en un mundo hiperconectado donde todo el mundo opina de todo. Me parece curioso porque, precisamente, todo el mundo opina y critica sobre Eurovisión. ¡Os habéis metido vosotros solitos en la boca del lobo!

- No lo habia pensado, pero perfectamente encajaría. Aunque más que denuncia o protesta, nosotros lo que hacemos es describir la realidad en la que vivimos. Gente opinando sobre todo pese a casi siempre estar mal informado. Igual lo mejor es no escuchar y solo oír bla bla bla...

- Sois, sin duda, la opción con más nombre del cartel de este año del Benidorm Fest. No sé si eso juega a favor o en contra de vuestra candidatura...

- Cuando se anunció que estábamos en el festival, notamos mucho cariño porque había gente que no se lo imaginaba. Pero también sabemos que se espera mucho de nosotros porque hay mucha referencia anterior. Eso puede jugar en nuestra contra, pero tenemos una base de seguidores que han reconocido en la canción que hemos presentado a la banda de siempre. Bla Bla Bla podría estar en cualquiera de nuestros anteriores discos. Y tampoco creemos que influya en este concurso si hay alguien más conocido o no. Esto se trata de canciones y la gente reacciona según si les gustan o no las diferentes propuestas.

- También es muy importante la puesta en escena. ¿Qué nos podéis adelantar de lo que veremos en Benidorm?

- No podemos contar nada. Sólo diremos que cuando decidimos presentarnos a esto sabíamos dónde íbamos a actuar y qué tipo de programa es. Somos conscientes de ello y haremos las cosas teniendo todo esto en cuenta.