Noan: "En Benidorm no empieza ni acaba mi carrera. Es un paso más"

Se quedó a las puertas la pasada edición, pero Noan ha cogido al fin este año la ola del Benidorm Fest para intentar representar a España en Eurovisión. El joven vasco, amante del surf, aterriza en la preselección española con Te echo de-, una canción pop rock emocionante con un estribillo desgarrador, cargado de potencia y enérgico, donde el cantante se enfrenta a una situación de duelo consigo mismo tras un desamor.

Tras sus numerosas colaboraciones con figuras de la música como Raquel del Rosario (de El sueño de Morfeo), Zzoilo o Paula Koops, Noan busca sorprender con una canción "emotiva y escrita desde el corazón", que modificó casi por completo para hacerla suya. ·"Cambié la batería y la hice más pop-rockera para sentirla mía", cuenta en una entrevista a El HuffPost.

De la mano de Sony, el joven cree que el Benidorm Fest será una oportunidad para llegar a más audiencia, aunque en el festival "ni empezará ni acabará" su carrera. De hecho, ya tiene programada una gira en primavera con seis conciertos en algunas de las ciudades más importantes del país. "Desde que empecé a tocar la batería con diez años, ya soñaba con estar en los escenarios. Es mi sueño y mi pasión", dice este estudiante de psicología que ha decidido sumergirse de lleno en el mundo de la música.

- ¿Por qué Noan está compitiendo este año en el Benidorm Fest? ¿Ha sido Eurovisión siempre un sueño para ti o crees en el altavoz que supone la preselección?

- Yo llevo un par de años sacando canciones por muy cuenta y tanto mi equipo como yo coincidimos en que el Benidorm Fest es una oportunidad muy bonita para mí. Ya el año pasado nos presentamos y me quedé a las puertas de entrar. Así que me animé a participar de nuevo este año con una canción no pensada para la preselección, sino para mi primer disco. Y esta vez he tenido la suerte de entrar.

- ¿Qué tiene 'Te echo de -' de especial para el Benidorm Fest?

- Tenía dos opciones para enviar y en el último momento elegí este tema. Es verdad que, al principio, la canción tenía una producción distinta y no me representaba tanto. Pero cambié la batería y la hice más pop-rockera para sentirla mía. Creo que es una canción muy emotiva y escrita desde el corazón, y eso siempre es importante.

- Lo cierto es que es un tema pop muy actual, muy radiable. ¿Qué virtudes crees que tiene la canción para despuntar en un festival tan heterogéneo como Eurovisión?

- Mi canción tiene mucho sentimiento. Puedes llorar y saltar a la vez con ella. Es una mezcla bastante bonita. Tiene una estrofa más de amor y un estribillo más de desamor.

- Tú no has perseguido a Eurovisión, pero el festival parece que sí te ha perseguido ti. Tienes en tu haber una colaboración con Raquel del Rosario, que representó a España en Eurovisión 2013 con El Sueño de Morfeo. También has trabajado con Edurne, que fue al festival en 2015, y compartes discografía con Vicco. ¿Te han dado ellas algún consejo para esta aventura?

- Con Raquel fue un sueño poder sacar la versión de 'Nunca volverá'. Es un tema que yo cuando era niño escuchaba con mis padres en el coche. Y también has mencionado a colegas como Vicco. Hablé con ella y le pregunté por su experiencia. Y me recomendó que fuera yo mismo y que todo lo que hiciera tuviera una coherencia.

- El sueño de Morfeo no quedó muy bien en Eurovisión. ¿Crees que corres un riesgo si te presentas a competiciones como Eurovisión o el Benidorm Fest y no logras un buen resultado? Sobre todo siendo un artista joven como tú...

- El estar en el Benidorm Fest ya es un éxito. Pero en Benidorm ni empiezo ni acabo mi carrera. Es un paso más y quiero aprovecharlo.

Noan, durante su entrevista en El HuffPost Aurora Pascual

- Has trufado tu carrera hasta ahora con muchas colaboraciones. ¿Con qué colaboraciones sueñas para el futuro?

- Dani Martín o Leiva son artistas con los que he soñado siempre para colaborar. Ojalá algún día pueda ocurrir.

¿Y alguna con algún cantante de este Benidorm Fest?

- Hay unos cuantos. Hya colegas con los que me llevo genial. Dellacruz, Almácor...

- En RTVE te definen como un cantante de estilo pop rock con toques poppunk californiano. También te vimos en Veo cómo cantas de Antena 3 con un vestuario muy surfero. ¿Sientes que tú música está completamente definida? ¿Sabes los pasos que quieres dar?

- Lo de Veo cómo cantas es curioso porque ahí hacía un personaje de surfero. Y sí, lo soy, hago surf. Soy de un pueblo que se llama Zarautz y que es muy conocido por el surf. Pero la música que hago es la que siempre me ha representado: el pop-rock de la España de los 2000 como El Canto del Loco o Pereza, y las bandas internacionales como Green Day, que me influyeron totalmente en mi infancia. Mamo un poco de esa mezcla.

- ¿Y te imaginas pisando el escenario de Eurovisión el próximo mayo?

- Uy, estás pensando mucho... (ríe) Yo considero que, como todo en la vida, he ido siempre paso a paso. Ahora estamos centrados en la escenografía, que lleva más curro del que pensaba. E ir poco a poco. Pero para ese momento me imagino muy ilusionado, nervioso, y con ganas de hacerlo increíble y de respetar a este país.

Noan, durante su entrevista en El HuffPost Aurora Pascual

- ¿Eres de los que cotillean las redes sociales para saber qué dicen de ti? ¿Te afectan las críticas?

- Las relativizo mucho. Me ha ayudado bastante estudiar psicología, que es una carrera que te hace entender muy bien el comportamiento humano. Acabas entendiendo que no se puede contentar a todo el mundo.

- Y si tuviéramos aquí una bola mágica para saber cómo será el Noan de dos o tres años, ¿cómo te gustaría verte?

- A mí me gustaría tener una carrera a largo plazo en la música. Es mi sueño y mi pasión. Desde que empecé a tocar la batería con diez años, ya soñaba con estar en los escenarios. Ahora he sacado las fechas de mi primera gira con seis ciudades y es mi próximo gran proyecto.