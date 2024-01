Quique Niza (Benidorm Fest): "Buscaban en mí un 'fenómeno Chanel', pero RTVE acabó eligiendo la balada"

Quique Niza lleva cantando sobre un escenario desde los diez años, cuando debutó interpretando a Kurt Von Trapp en el musical Sonrisas y lágrimas. Un 'niño prodigio' - también llegó a participar en las audiciones a ciegas de La Voz Kids - que ha ido creciendo hasta convertirse actualmente en uno de los mayores talentos del teatro musical español. Su curriculum con apenas veinte años es envidiable: lleva ya 450 representaciones de Grease a sus espaldas y ha empezado a probar suerte en la televisión como actor en series como UPA Next o Días Mejores.

Pero, además de deslumbrarnos moviendo las caderas como el mejor heredero de Travolta, Niza también persigue el sueño de tener una carrera como cantante. Por eso, a sus veinte años, es el más joven de los 16 artistas del Benidorm Fest que aspiran a suceder a Chanel y Blanca Paloma para levantar el micrófono de bronce y convertirse en nuestro próximo representante en Eurovisión. "Es una oportunidad de oro y ahora estoy ensayando a muerte la actuación para que todo esté lo más perfecto posible", asegura Niza en una entrevista a El HuffPost.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El joven compagina estas semanas su preparación para el Benidorm Fest con sus funciones de Grease. "A los actores de musicales se nos compara de forma acertada con los atletas de élite porque debemos tener muy buena forma física. Hay que cantar, interpretar y bailar ocho veces a la semana mínimo. Y si no estás al 100%, fracasas", señala. Y aunque muchos no le sitúan entre los favoritos, Niza avisa: "Hay canciones que son más para escuchar en casa y otras están más pensadas para el directo. Y mi canción está hecha para lo segundo", asegura rotundo. Además, promete sorprender con una puesta en escena muy emotiva que incluirá "algo nunca visto antes en el Benidorm Fest".

Quique Niza Getty Images

- ¿Cómo estás viviendo estas semanas previas al Benidorm Fest? ¿Hay nervios?

- Algo de nervios hay que porque es mi primera experiencia en un concurso. Yo he trabajado desde pequeño en musicales, he hecho teatro, también he estado en series... Pero concursando en algo tan grande como el Benidorm Fest, nunca. Es una oportunidad de oro y ahora estoy ensayando a muerte la actuación para que todo esté lo más perfecto posible.

- Debutaste en el teatro con sólo diez años en el musical de Sonrisas y lágrimas. ¿Qué pasó para que desde tan niño estuvieras ya sobre los escenarios?

- Mi familia siempre ha estado íntimamente ligada a la música. Mi madre dice que cuando ella estaba embarazada me ponía los cascos en la barriga. Así que yo ya escuchaba música incluso antes de nacer (ríe). Además, mi madre toca el piano, mis tíos la guitarra... y también somos una familia muy teatrera. Y empecé a trabajar en esto del teatro porque mis abuelos me apuntaron a un campamento de teatro musical y desde entonces no he parado de formarme y de trabajar.

- Siempre se pinta el mundo de un cantante de musicales de una manera muy idílica. Pero supongo que también hay muchas sombras. ¿Cuáles son?

- Lo más bonito es que que cada día estás en contacto con el público y haciendo una función distinta. Yo ya llevo casi 450 representaciones de Grease y hay gente que puede pensar que es un trabajo monótono, pero es que cada día la función es diferente. El público es diferente, la energía entre los compañeros es diferente... Y eso siempre estimula. Y lo negativo de este mundo es el sacrificio que debes asumir, porque un artista de teatro musical debe cuidarse muchísimo. Se nos compara de forma acertada con los atletas de élite porque debemos tener muy buena forma física. Hay que cantar, interpretar y bailar ocho veces a la semana mínimo. Y si no estás al 100%, fracasas. Desde muy joven he tenido que hacer un cambio de chip y ser consciente de a qué me quiero dedicar y lo que eso conlleva.

- Eres actor, cantante, bailarín... Pero, ¿qué faceta te gusta más?

- Lo que más me mueve es la música. Yo soy cantante. Compongo y canto desde muy pequeño y es como más siento que llego a la gente. Y luego viene la interpretación, me gusta meterme en la piel de personajes. Para el último lugar dejo el baile porque es lo que menos había hecho hasta ponerme en la piel de Danny Zuko en Grease. Ahí fue cuando me metí caña y me puse las pilas. Pero es una experiencia que me ha abierto muchas puertas como por ejemplo las de UPA.

Quique Niza Pablo Cuadra

- Tu canción para el Benidorm Fest surge de un camp de composición. Cuéntanos un poco en qué consiste eso, porque es algo muy desconocido para muchos.

- Mira, esta aventura empieza un día que estoy tan tranquilo en casa y me llama la gente de Sony para decirme que han visto mi trabajo y que quieren contar conmigo para participar en un campamento de composición. Yo me quedo tieso, pero fui. En esos tres días creamos seis temas de estilos diferentes. Finalmente, seleccionamos tres canciones que se mandaron a RTVE y la cadena pública eligió Prisionero para el Benidorm Fest. Pero estoy seguro de que los otros dos temas acabarán tarde o temprano viendo la luz porque también me gustan mucho.

- ¿Son estos temas muy diferentes a Prisionero?

- Son muy distintos. De hecho, son la cara opuesta. Cuando me llamaron para este campamento, querían buscar un 'fenómeno Chanel' en chico. Alguien que bailase y cantase. Y cuál fue mi sorpresa cuando, semanas después, me dijeron que habían elegido la balada. Pero estoy muy contento porque este tema tiene toda mi esencia: piano y voz.

- ¿Cómo estás preparando la puesta en escena para el Benidorm Fest? ¿Nos vas a sorprender?

- Yo sigo de gira con Grease y ahora estoy haciendo funciones en Valencia. Ese es el mejor training que se puede hacer de cara al Benidorm Fest para estar en buena forma física. Y a nivel interpretación, creo sin duda que es una canción que se tiene que interpretar. Tiene una historia y un mensaje y si no se interpretan bien, se pierde todo. Pero lo tenemos todo muy medido. Los ensayos de realización han sido muy importantes y voy a incluir un elemento que no se ha visto antes en el Benidorm Fest.

- ¿Algo nuevo?

- Sí. Cuando me imaginé la puesta en escena de Prisionero, me la imaginé como finalmente va a ser. Yo soñaba con algo grande y, obviamente, hemos tenido que adaptar esas ideas, pero la esencia está al 100% y es lo que importa. No dejará indiferente.

- Cuando siempre hablamos del festival existe la cuestión de si el público debe elegir la canción que más le gusta o la que cree que mejor puede funcionar en en un escaparate internacional como es este certamen. ¿Tú qué piensas?

- Hay que esperar al Benidorm Fest para ver todas las propuestas. Es normal que ahora algunas canciones gusten más que otras, pero esto no consiste tanto en el tema sino en lo que se va a ver en el escenario. Hay canciones que son más para escuchar en casa y otras están pensadas para el directo. Y mi canción está hecha para lo segundo. En todo caso, yo votaría siempre de cara a lo que puede funcionar en un concepto tan amplio como es el de Eurovisión.

- ¿Y dónde te gustaría que estuviera Quique Niza dentro de dos o tres años?

- No sé qué va a pasar en Benidorm, pero espero que el festival me abra muchas puertas. Que esta experiencia me permita sacar mi música y que la gente se interese por mí. Y todo ello compaginándolo con mi carrera como actor de teatro y televisión. Yo siempre he sido fan de compaginarlo todo hasta que muera.