Los aliados del sueño: el secreto del dormilón es un buen colchón

No solo es que te levantes con dolor de espalda. Es que ese malestar en las lumbares o en las cervicales seguro que interrumpe varias veces tu sueño a lo largo de la noche.

El sueño, o mejor dicho, la mala calidad del sueño de los españoles se ha convertido en un asunto de salud pública. En general dormimos poco y mal, arrastrados por la idea de sacar el máximo rendimiento a nuestra jornada, por el uso abusivo de los dispositivos móviles, por el estrés o por no dar prioridad a las condiciones que rodean a una de las necesidades vitales del ser humano: el sueño y el descanso.

Tan importante es procurar dormir las horas necesarias, como saber que no nos podemos ir con el móvil a la cama y que nuestra habitación es el espacio de la casa consagrado al descanso en el que el colchón es uno de los elementos prioritarios.

"Para el sueño es muy importante tener un buen acondicionamiento: priorizar las medidas higiénicas del sueño y el entorno en el que dormimos, el confort", explica el doctor Álex Ferré, especialista en Medicina del Sueño de Top Doctors. En este sentido, el experto considera especialmente importante la elección del colchón "para tener un sueño reparador y las menos interferencias posibles y las menos lesiones posibles".

Cómo elegir el mejor colchón dependiendo de tu necesidad

"Cuando nos levantamos con dolor de espalda y cuello puede ser por una mala postura o por que ese colchón no es apto para esa persona, o está desgastado o estropeado". Si tenemos claro el motivo de esas molestias podemos poner la solución. Pero, ¿cómo elegimos el colchón adecuado?

"Lo importante y la norma número uno es que con él se mantenga recta la columna vertebral", asegura el doctor Ferré. Las creencia general es que para eso, para mantener nuestra espalda en una correcta postura, lo mejor es un colchón duro, pero esto no es así siempre "El colchón duro va bien para cuando la persona duerme de cúbito supino, o sea, boca arriba, la postura con la que teóricamente mantenemos la columna más recta", explica el especialista en sueño. Por contra, el blando es bueno para las personas que tienden a dormir de lado "porque que los puntos de presión (hombro, cadera, rodilla y pie) se pueden ir adaptando y distribuyendo, y no concentrarse solo en un punto concreto, lo que nos provocaría dolor por mala posición, por demasiado peso en esa zona". Pero, al igual que el duro, el objetivo sigue siendo "que la columna esté lo más recta posible".

Esta es la posición correcta de la espalda cuando dormimos de lado. Getty Images

Con respecto a la almohada, las observaciones del doctor Ferré son similares: "Tenemos que conseguir que, durmiendo boca arriba o de lado, se mantengan en línea recta el cráneo, las cervicales y la dorsal, y que no fuerce ninguna postura. Ni una convexidad hacia arriba con la almohada muy elevada ni que levante mucho la parte posterior y te haga una flexión muy pronunciada del cuello. Ni almohadas muy altas ni almohadas muy bajas. Lo justo para tenerla lo más recta posible".

¿Y hay una postura ideal para que nuestra espalda no sufra? "Boca arriba o boca abajo, las dos cosas tienen sus ventajas e inconvenientes", aclara el especialista. Dormir boca arriba, confirma el doctor, puede favorecer lesiones cervicales, el ronquido y las apneas del sueño. De lado, advierte, es importante que el tren inferior no quede suspendido: "Que las piernas no cuelguen porque hacen girar la cadera y esto puede producir dolores lumbares. A veces se puede reforzar con algún elemento entre las piernas, alguna almohada que mantenga las piernas y la cadera en una posición más equilibrada, manteniendo la columna sin forzar".

Una cuestión muy personal

"La elección de un colchón depende de factores individuales como el peso, la altura, la postura al dormir y las preferencias personales en cuanto a firmeza y comodidad", coincide ASOCAMA, la Asociación Española de la Cama. Es por esto, por ejemplo, por lo que las personas más grandes necesiten un colchón más firme y resistente para proporcionar un soporte adecuado, mientras que las personas más ligeras están más cómodas durmiendo en colchones más suaves y blanditos.

Afortunadamente, la tecnología hoy permite cubrir necesidades específicas para lograr un descanso reparador. Desde Pikolin aseguran que los fisioterapeutas coinciden en recomendar "colchones que posean una capa de acolchado de viscoelástica, que gracias a sus propiedades elásticas, permite una gran adaptación punto por punto".

A la hora de elegir un colchón, lo mejor es dejarse asesorar por especialistas. Iakov Filimonov (JackF)

Pero una nueva tecnología ha aparecido para mejorar estos, son colchones de muelles más avanzados "y cuentan con una mayor firmeza en la zona lumbar gracias a su mayor densidad de muelles, y ofrecen mayor resistencia al hundimiento, sobre todo en las caderas", detallan en Pikolin, que este año celebra su 75º aniversario.

En cualquier caso, la principal recomendación desde ASOCAMA y desde la icónica marca es acudir a una tienda especializada y dejarse aconsejar sobre el producto que mejor se adapte a las necesidades individuales en cuanto a soporte, durabilidad y comodidad de cada persona.