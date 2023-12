Esta es la nueva fobia en auge: qué es la nomofobia y cómo te puede afectar

El teléfono móvil se ha convertido en una extensión inseparable del brazo para muchas personas, aunque esto conlleva consecuencias que no siempre son beneficiosas para la salud y el bienestar. Aquellos que dependen completamente de sus smartphones experimentan un temor irracional ante la posibilidad de quedarse sin acceso a sus dispositivos.

Este miedo, comúnmente conocido como nomofobia, puede ser desencadenado por situaciones como la batería totalmente agotada, olvidarlo el teléfono en casa, perderlo o que el dispositivo sufra un fallo repentino. Aunque aún no se clasifica como un trastorno, está afectando cada vez a un mayor número de españoles.

Según datos proporcionados por Sanitas, el 58% de los hombres y el 48% de las mujeres experimentan pánico ante la idea de no poder usar sus teléfonos móviles. Además, un 9% de las personas se sienten incómodas cuando apagan sus dispositivos.

Sanitas también revela que los usuarios de smartphones consultan sus dispositivos en promedio 34 veces al día, y más del 50% de ellos se sienten aislados si no pueden comunicarse con familiares y amigos a través de sus móviles.

Cómo identificar si sufres de nomofobia

Sanitas ofrece una serie de síntomas que pueden ayudarte a determinarlo. Uno de los indicadores más evidentes es revisar el teléfono constantemente, incluso si no has recibido notificaciones. Además, el hecho de no apagar nunca el móvil o pasar la noche navegando en redes sociales también podría indicar un problema. La situación se agrava si empiezas a perder horas de sueño debido a estas aplicaciones o evitas lugares sin cobertura.

La adicción a los teléfonos móviles no solo se manifiesta en el miedo a no poder usarlos, sino también en comportamientos que impiden que las personas aparten la vista de las pantallas. Esto ha llevado a algunos especialistas a acuñar el término "ningufoneo", que se refiere a la incapacidad de levantar la vista de la pantalla, especialmente entre jóvenes y adolescentes, pero también entre adultos.

El profesor Joaquín González Cabrera, investigador principal del Grupo "Ciberpsicología" de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ha destacado que el "ningufoneo" es un problema que se ha reconocido desde 2012, cuando el uso constante del móvil para navegar por internet comenzó a tener un impacto significativo en la vida de las personas.

González Cabrera ha ilustrado esta problemática señalando que a menudo se observa a un grupo de jóvenes reunidos, pero todos están absortos en sus móviles, sin entablar conversación, e incluso se envían mensajes entre sí aunque estén físicamente cerca unos de otros.