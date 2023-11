Enumera 3 hábitos que ha dejado de hacer desde que es médico: el último es muy común

El usuario de TikTok @luisroces ha publicado un vídeo enumerando tres de los hábitos que ha dejado de hacer desde que es médico.

Primero de todo, ha apuntado al consumo de bebidas energéticas: "Antes bebía muchísimas con las copas cuando salía de fiesta o cuando dormía poco para estar activo".

Y por esta razón las dejó: "Una vez en el hospital, atendimos a un chico de 22 años que, a causa de salir y beber bebidas energéticas, le produjo una arritmia en el corazón y entró en parada cardiorrespiratoria. Casi pierde la vida".

La segunda, montar en moto: "Me flipan, me encantan, pero en estos tres años en el hospital he visto más de 20 casos de chicos jóvenes que por culpa de accidentes de moto han quedado en silla de ruedas, parapléjicos, tetrapléjicos, han perdido brazos, piernas... Las he cogido fobia".

Por última, y no menos importante, un hábito que hace mucha gente: "Reventarme los granos de la cara, sobre todo en la zona del triángulo de la muerte".

Y así ha argumentado el motivo: "Se sabe que (esta zona) está conectada con una estructura llamada seno cavernoso y este, a su vez, con el sistema nervioso central".

Por lo tanto, "se puede propagar una infección en esta zona de la cara hacia el sistema central, algo que puede tener consecuencias muy graves, incluso la muerte", ha concluido el sanitario.