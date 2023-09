Piden acabar con los dos desayunos más típicos

Se dice que el desayuno es la comida más importante del día pero en los últimos años los nutricionistas han avisado que no siempre es lo mejor obligarse a desayunar. La Asociación Española de Pediatría (AEP) recuerda que "no es necesario comer nada más levantarse si no se tiene hambre, pues las ingestas siempre se deben realizar en función del apetito y la saciedad", precisa.

Según el estudio Aladino, el 93% de las personas desayunan, aunque no lo hacen siguiendo las recomendaciones de la AEP, que aconseja tomar un lácteo, cereales como el pan y una pieza de fruta. Solo un 2,8% lo hacen tal y como recoge La voz de Galicia.

Además, la asociación también alerta del consumo habitual de cacao en polvo puesto que la mayoría tienen un alto contenido en azúcares y edulcorantes. Por eso piden que se consuman la leche sin nada o, si se quiere endulzar de alguna forma, añadir canela o cacao en polvo sin azúcar.

El exceso de azúcar en los desayunos también viene por los cereales que, además, también incluyen "sal y grasas malas, como la saturadas y las trans". Desde la AEP recomiendan que si se quiere tomar una tostada, lo ideal es que sea de un "cereal complejo" y que lo más saludable es tomarlo con aceite de oliva virgen extra.