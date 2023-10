"Ser amigo de los compañeros de trabajo me parece un regalo"

¿Tener amigos es cuestión de suerte o de esfuerzo? ¿Hay trucos para conocer gente nueva? ¿Qué hacer con esa amiga que se aprovecha una y otra vez de ti o con ese amigo que te dejó de hablar? A estas y a muchas más preguntas da respuesta la psicóloga Alicia González en su libro Amigos mejores (Montena), su manual para construir amistades sanas, reaccionar ante las tóxicas y ser un amigo mejor para los demás.

Como asegura, el proceso de escribirlo la ha "transformado" y a ella misma le ha servido para mejorar sus relaciones e, incluso, para soltar alguna que ya no tenía razón de ser. Como defiende, todos necesitamos amigos, vínculos, sensación de pertenencia a una comunidad y, en definitiva, una red de apoyo, pero no se suele enseñar a lograrlo.

Y, por si fuera poco, pesan el tabú de la soledad y el de verbalizar el duelo por la pérdida de una amistad, cuando "hay amigos que se quedarán, hay amigos que irán y vendrán, y que se vayan no te coloca a ti como culpable o como causa principal de esa ruptura".

¿Tu libro es para lograr tener más amigos, para mejorar la relación con los que ya tenemos o para las dos cosas?

Sirve para todo y te lo digo porque en este libro realmente me ha transformado. Me ha ayudado muchísimo tanto a mejorar relaciones que ya tenía, a ser una amiga mejor, y a acabar de soltar aquellas amistades que conscientemente había empezado a soltar, pero aún me quedaba tramo porque no acababa de superar el duelo. Luego también me ha ayudado a ser más consciente de momentos en los que he necesitado 'oye, me apetece conectar con alguien', 'me apetece incluir a alguien nuevo en mi vida', porque en él hablo de cómo iniciar conversaciones, cómo empezar a profundizar con personas con las que quizá no te lo habías planteado nunca.

Portada de 'Amigos mejores'. Montena

Hay buena parte de conocerse a uno mismo. ¿Primero tenemos que ser amigos de nosotros mismos? A veces nos tratamos muy mal.

100%. Y sobre todo no por tratarme bien o tratarme mal, sino porque cuando yo sé lo que tengo que ofrecer, sé lo que puedo pedir. Muchas veces hablo con personas que me dicen 'es que a lo mejor pido demasiado'. Esa frase me mata, porque la mayoría de veces no estás pidiendo demasiado, no estás pidiendo ni un cuarto, estás pidiendo algo normal. Cuando alguien se conoce a sí mismo, lo que puede ofrecer, sus puntos débiles y lo bonito que tiene, no le da apuro no conformarse con menos de lo que da.

¿Dirías que es cierto eso que se suele decir de que según cumplimos años es más difícil hacer amigos o es mito?

Te voy a dar un ejemplo. El otro día fui con mi hija al parque y en un minuto hizo dos amigas. ¿Por qué? Porque ella se lanzó y se puso a hablar. Se abrió, se mostró ella misma, no tuvo miedos y, evidentemente, lo hizo porque no ha tenido experiencias pasadas negativas, porque aún no ha sentido decepción, porque aún nadie le ha hecho sentir que no es suficiente... ¿Qué pasa? Que cuanto más mayores nos hacemos, más vamos viendo y más vamos topando con los traumas de los demás, los nuestros propios, los miedos, los rechazos, las envidias, la vergüenza... y cada vez más nos hacemos una coraza que hace más difícil hacer amigos. No es imposible, obviamente que no lo es, pero con los años nos cuesta.

Y hay personas que sienten como un fracaso el no conservar el grupo de amigos de la infancia. ¿Es así?

Claro que no. ¿Que yo tengo que llevarme sí o sí bien con personas de mi infancia con las que quizá no tengo absolutamente nada que ver? La sociedad dice que si te llevas bien con estas personas eres superguay y si no, es un fracaso y hay algo mal en ti. Lo veo superinjusto. Nos ha hecho mucho daño Friends. Es una utopía esto. Ojalá no lo fuera, ojalá que todo el mundo estuviera trabajado emocionalmente como para poder convivir todos los días en un mismo piso con personas que son diferentes a ti o que no son tu familia, pero la realidad es que no. Y no pasa nada.

¿Dirías que hay diferencias en la amistad entre hombres y la amistad entre mujeres o no se puede generalizar? Porque es muy típico decir lo de que ellos se juntan pero que no hablan de lo que les está pasando en su vida o de lo que sienten.

He de decirte que no se puede generalizar, pero que hoy en día lo más común es que se cumpla el estereotipo. Esta parte del libro la disfruté tanto... Fue de mis preferidas porque me pasó a mí. De pequeña no me juntaba tanto con chicas y no lo hacía porque en mi casa me habían hecho sentir que las chicas me tenían envidia. Mis padres, con toda la buena intención del mundo, cuando decía 'esta chica no se qué' decían 'eso es por envidia, hija'. Entonces, tú creces en un mundo en el que las mujeres son hostiles, rivales. Me sentía más tranquila y segura entre hombres, pero, a la vez, añoraba la profundidad que damos las mujeres.

El estereotipo muchas veces se cumple, las mujeres somos más intensas por regla general. Que sea por la sociedad, por el patriarcado... vale, pero el resultado es que las mujeres no tenemos tanto miedo a hablar de emociones. ¿Qué pasa? Que los hombres, cuando yo me sentía segura con ellos, me di cuenta de que obvio, ¿cómo no me iba a sentir así, si no se mojan a hablar de nada profundo? Cuando no hay profundidad no hay malestar, no hay decepción. ¿Cómo va haberla si no has generado ninguna expectativa? No tiene el poder de hacerte daño porque no te has compartido.

Hay una frase que mencionas, la de "amigos pase lo que pase". ¿Esto te chirría, no?

Me chirría, claro. Fíjate, en parejas ya no lo decimos, ya hemos sido conscientes de que la incondicionalidad no es justa y no debería de existir —sólo entre padres e hijos y ni aún así, porque si hay violencia...—. La incondicionalidad no es justa, ni se debería permitir y es peligrosa. No voy a estar siempre a tu lado si me haces daño y no debería querer estar siempre a tu lado, porque ¿dónde quedo yo? ¿Me quedo a pesar de que me hagas daño, de que no me quieras bien?

Hablas también de "soltar con amor", que igual lo de soltar alguna amistad sí llegamos a hacerlo, pero fallamos en el "con amor" muchas veces.

Sí, porque se remueven muchas cosas. Cuando sueltas a alguien, cuando alguien sale de tu vida, previamente pataleas, porque no quieres. Soltar no nos gusta y, entonces, pataleas porque piensas 'no me da la gana', 'no quiero'. Pasas por echarte la culpa a ti porque 'si ya no estamos juntos es porque he dejado de hacer', luego pataleo para intentar seguir juntos y que funcione... Normalmente las relaciones pasan por una lucha antes de soltarse, y cuando se sueltan hay pena y, si no se gestiona bien, no hay pena, hay rabia. Y si no se gestiona bien la rabia, no soltamos con amor, soltamos con despecho. Y eso no es tan sano como decir 'oye, mira, lo hemos intentado, pero no funciona'. Con amor quiere decir 'agradezco toda la vida compartida, agradezco todo lo que nos ha unido, lo guardo con amor'. Ese soltar a nivel individual y particular es complejo, pero es una maravilla hacerlo.

Y con el otro, ¿qué recomiendas? ¿Tener una conversación de cierre?

Dependiendo de lo que tú necesites. Hay personas con las que me he visto con la necesidad de hacer un cierre, de decir 'lo hemos intentado, pero no funciona, y quiero que sepas que te quiero mucho y que agradezco todos los años que hemos pasado juntas, quizá necesitamos un tiempo y que sea lo que tenga que ser'. Pero en otras ocasiones, no: se ha enfriado y ya está y se deja caer como por su propio peso. Seguramente, porque ni la otra persona ni yo hemos necesitado esa conversación de cierre.

¿Crees que sigue siendo un poco tabú el hablar del duelo por una amistad? De rupturas amorosas sí que es más común hablar.

Sigue siendo complicado. Cuando tú hablas de un duelo por una ruptura, está más interiorizado el hecho de saber 'quizá no tiene toda la culpa ella' o 'pueden haber sido ambos', pero en un duelo de amistad hay un tabú que te dice 'quizá hay algo malo en ella y por eso no quiere ser su amiga' o que te dice a ti misma '¿qué van a pensar, que la gente no quiere estar conmigo? Eso queda muy feo, mejor no lo digo'.

Y mientras, sufrimos...

Sufrimos un montón, porque no es real y no es justo. Vivimos el duelo a solas, compartiéndolo a lo mejor con otra persona, si es que nos queda otro amigo al que acudir, y como con vergüenza. Como si fuera nuestra culpa cuando es algo más natural. Hay amigos que se quedarán, hay amigos que irán y vendrán, y que se vayan no te coloca a ti como culpable o como causa principal de esa ruptura.

A veces es muy habitual el 'sospecho que tienen un grupo de WhatsApp a mis espaldas' o 'están quedando a mis espaldas'. Ahí, ¿qué aconsejas hacer?

Como Alicia te diré lo que hago yo: sacarlo a la luz. Lo peor que te puede pasar es que te hagan gaslighting y te hagan sentir que estás loquísima y que no es verdad. Todo lo que se queda ahí bajo tierra se pudre. Si tengo sospechas en mi grupo de amigos de que están quedando a mis espaldas, ¿tú te crees que yo voy a poder estar bien? ¿Cómo es eso de pensar que mi grupo de amigos me está haciendo algo feo e intentar ser su amiga como si no hubiera pasado nada? Me explota la cabeza, hay una disociación ahí absoluta, necesaria para poder seguir. Si tengo la sensación de que mis amigos están haciendo cosas a mis espaldas lo expondré una vez. Si me hacen sentir que estoy loca, si no me responden bien... entonces yo ya sé que ahí no es mi lugar, que ahí no me tengo que quedar. Si tú esto se lo preguntas a alguien en cuanto a una pareja, te diría 'pues que se vaya a la mierda'. Seguramente lo tendría más claro, pero como es una amiga... Eso me lleva a pensar que en una pareja somos más conscientes de que quizá podríamos encontrar otra, pero con una amiga nos aferramos como a un clavo ardiendo, aguantándolo todo como si no fuéramos a encontrar a nadie más.

El otro día publicaste un Instagram sobre que no es fácil saber escuchar. ¿Cómo podemos ser mejores escuchantes para nuestros amigos?

Lo primero que tienes que hacer es callar. No puedes escuchar si no te callas. ¿Sabes lo que cuesta esto, que cuando una amiga viene, que te conoce a lo mejor de mucho tiempo, y le vas a contar algo y empieza '¿otra vez, tía?', o a la mínima te corta, o que te aconseja 'qué pesada eres, cambia de tema ya'...? Esto es el pan de cada día de muchas personas con sus amigos. Para escuchar hay que saberse callar y hay que preguntar 'oye, ¿qué necesitas?¿Quieres que te dé un consejo o que simplemente te escuche? ¿Qué te apetece? Estoy aquí para lo que necesites'. El otro día una chica me respondió y me dijo '¿y qué hacemos cuando le hemos aconsejado y viene con la misma historia por décima vez?'. Pero vamos a ver, ¿aquí qué es lo importante, que te dé la razón a ti y que haga lo que tú le dices o que seas una amiga y la escuches por décima vez, porque si aún no ha llegado ella a la misma conclusión quiere decir que aún le falta un poquito más? Sale la frustración del ego.

¿Y ser amigos de los compañeros de trabajo es una buena idea?

Hombre, si lo puedes ser es maravilloso, porque pasas con ellos a veces más tiempo que con tus amigos de fuera. Si tú puedes, entendiendo esto como que te llevas bien y encajas con estas personas, me parece un regalo.

¿Qué opinas de las apps para conocer gente?

Estoy super a favor, porque es una herramienta más en este mundo superhiperultraconectado de conocer gente. Me parece maravillosa, porque estamos muy acostumbrados a hablar por redes, a conectar con gente que no conocemos con mayor facilidad, entonces ¿por qué no usar herramientas que se han puesto para eso?