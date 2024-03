Una peluquera confiesa los comportamientos que todo su sector odia de los clientes

En algunas ocasiones, los clientes salen disgustados de la peluquería porque el corte de pelo o el peinado que tenían en mente no se corresponde con el aspecto con el que se van. También ocurre al contrario y, a veces, son los peluqueros los que viven alguna situación un tanto incómoda con las personas a las que atienden.

La peluquera @telesabrown ha desvelado en su cuenta de TikTok cuáles son los comportamientos más habituales de los clientes que suelen molestar a los peluqueros.

Desaconseja ir a teñirse el pelo con el pelo sucio, por mucho que en el pasado alguien lo haya recomendado: "El tinte funciona mejor con el cabello limpio, así que para obtener mejores resultados, ven con el pelo limpio".

Otro comportamiento que también puede resultar irritante para los peluqueros es pedir cita para un servicio y sobre la marcha pedir otro, como por ejemplo, ir a cortarse el pelo y de repente pedir también tinte.

También llama la atención sobre las personas que llegan tarde a su cita, puesto que retrasarse cinco minutos puede alterar toda la agenda del resto del día. Quien no pueda acudir, debería llamar para cancelar, pero al tiempo señala que quien esté enfermo no debería presentarse en el local. "No vengas si estás enfermo, por favor, no vengas", recalca.

Por último, habla de aquellos clientes inseguros acerca de cómo quieren el corte de pelo o el color. "Esa es una gran señal de alerta porque normalmente para mí significa que no importa lo que haga, probablemente no quedarás satisfecho", señala.