Cuenta todo lo que le pasa al ir a la peluquería: tuvo que ir a una segunda para que se lo arreglaran

La usuaria de TikTok Nidia Heras compartió hace unas semanas en la red social de modas lo que le pasó al ir al a peluquería. Su historia se hizo viral y muchos no dudaron en lanzarse a comentarla.

"Acompáñame a ver cómo me joden el pelo en la peluquería y salgo llorando", comienza diciendo la joven. Al principio reconoce que estaba ilusionada por el cambio de look y confiaba en la peluquera porque "para eso ha estudiado la carrera".

"Me dijo que para llegar al tono que yo quería tenía que decolorarme. Era mentira, pero igual que los hombres, las peluqueras me ven cara de estúpida. Incluso me dijo que no se me iba a quedar tan clarito como el de la foto, sino más oscuro", relata.

Durante el trabajo vio como la estaban echando un tinte que se parecía al que había pedido, así que siguió confiando ciegamente en ella. "Cuando me fui a secar el pelo yo veía que era naranja, pero naranja mandarina y ella diciéndome que era cosa de la luz", prosigue.

Finalmente, acaba comentando que el pelo se ve más oscuro con la luz y que incluso así se veía "naranja nuclear tóxico". "Algo me echó después de la coloración para que quedara así. Además me dejó la raíz dos tonos más claros que el resto", explica.

Por eso, tuvo que ir a otra peluquería para que se lo arreglaran y le dijeron que se lo tendrían que haber decolorado porque le habían hecho un destrozo. Sin embargo, al final le salvaron el pelo y el color.