La misteriosa aerolínea que vuela sin pasajeros y de la que nadie puede hablar

Su nombre es Janet. Posiblemente no te suene y en ello va buena parte de su propio éxito. Se trata de una aerolínea de EEUU asociada a su ejército y su pequeña flota de aviones blanquirrojos, la mayoría Boeing 737, realiza una ruta de lo más secreta.

En concreto, la que une el aeropuerto internacional McCarran de Las Vegas con el siempre misterioso Área 51. Por ello, la compañía aparece registrada a nombre de la USAF, la Fuerza Aérea de EEUU.

Como recoge el medio argentino Clarín, nadie sabe quién viaja dentro, salvo que todos poseen la más alta capacitación en materia de seguridad. Se especula que sean empleados del ejército estadounidense emplazados en ese punto, añade Business Insider.

Las confabulaciones y las teorías peculiares han acompañado en todo momento a la famosa ubicación del Área 51. En 2013, la publicación de unos documentos secretos sacó a la luz que este punto era un campo de entrenamiento de la Fuerza Aérea de EEUU... y no un centro de investigación extraterrestre, como siempre afirmó la leyenda.

Hasta esa ubicación en el estado de Nevada se desplazan a diario los aviones de Janet, una aerolínea que opera desde los años 70, según fuentes de inteligencia, si bien las autoridades nunca han confirmado su existencia.

De hecho, Janet no es ni un nombre 'real', sino un acrónimo con el que han apodado a esta empresa secreta. Se correspondería con las siglas de Just Another Non Existent Terminal (Sólo otra terminal no existente).