Cómo se juega a la Lotería de Navidad y cuál es el 'Gordo' en otros países del mundo

Europa Press via Getty Images

Hay un día en el calendario donde la expectación de miles de españoles está puesta en un evento único que llega cada 22 de diciembre. Y no, no se celebra en un campo de césped artificial, sino que el escenario tiene lugar en el Teatro Real. Sus protagonistas son dos grandes bombos y unos niños del colegio de San Idelfonso que durante la mañana cantan los números y los premios hasta repartir 4 millones de euros y una gran cantidad de sonrisas.

Así se realiza el Sorteo de la Lotería de Navidad en España. Sin embargo, en otros países del mundo, también se reparte la suerte con sorteos similares a nuestro Gordo.

La joven Lotería de Portugal

Comenzamos en el país vecino. En Portugal el sorteo navideño se llama Lotaria Classica do Natal. En este caso no es el Estado el que está detrás de este sorteo, sino que la organiza la ONG Santa Casa de Missericordia. Los décimos de la Lotería do Natal cuestan 15 euros y el premio máximo es de 250.000 euros.

Italia sabe cómo dar un espectáculo

En Italia se juega la llamada Lotteria Italia y se celebra el 6 de enero por lo que, se parece más al sorteo del Niño que al sorteo del 22 de diciembre. Cada décimo cuesta 5 euros y el ganador del primer premio se lleva 5 millones de euros. Por eso no sorprende que genere una gran expectación entre los italianos. Al igual que en España, se retransmite en un programa de televisión especial con muchos famosos.

En Francia son rápidos y concisos

Que nadie espere a famosos, ni niños de San Ildefonso, ni siquiera una gran puesta en escena de televisión. El sorteo se llama Grand Loto de Nöel. Dura unos tres minutos y lo realizan dos presentadores. La fecha del sorteo es el 22 de diciembre y su funcionamiento es más parecido a la Primitiva. Pero en este caso, el premio máximo es de 20 millones.

Los alemanes se suben al tren del sorteo navideño

En Alemania no contaban con un sorteo de Navidad propiamente dicho, así que crearon la Deutsche Weihnachtslotterie (lotería alemana de navidad). Se celebra el 26 de diciembre y cuesta 20 euros cada décimo. El ganador de la lotería debe acertar los 5 números del primer premio para llevarse los 400.000 euros.

Reino Unido aumenta sus premios

En Reino Unido no existe un Sorteo de Lotería de Navidad, a pesar de ser un país donde las apuestas son muy populares. Muchos británicos aprovechan para comprar décimos de la Lotería de Navidad española cuando vienen de turismo. Allí el sorteo más popular se llama UK Lotto y cuando se acercan las navidades utilizan el mismo sorteo, pero aumentando sus premios.

Rusia reparte dinero, apartamentos y coches

En Rusia existen diferentes sorteos en los que gastar la paga extra como son Gosloto, Rússkoye Loto y Sportloto. Respecto al sorteo de navidad, ellos lo celebran el 1 de enero, dónde además de los 15 millones de euros que se reparten en premios, los ganadores también se pueden llevar otros regalos como apartamentos o coches.

Estados Unidos, famoso por repartir los mayores premios del mundo

Aunque no tenga un sorteo en concreto para las fiestas, EEUU celebra dos sorteos muy importantes como son el MegaMillions y Powerball. Hasta 240 millones de euros de botes se ha llegado a llevar un único acertante. No todo el mundo puede jugar: está prohibido por ley en estados como son Mississippi, Alaska o Nevada. El último llama la atención, ya que allí está ubicada la ciudad de Las Vegas.

Argentina celebra el segundo Gordo más antiguo

Allí le llaman la "Grande de la Nacional”. Se celebra desde 1893. El ganador del primer premio se lleva 35 millones de pesos (cerca de un millón y medio de euros). Es habitual comprar los décimos del sorteo haciendo un fondo común llamado “vaquita”