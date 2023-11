Lotería de Navidad para imprimir: cómo generar participaciones de décimos

Imagen de archivo de la cola en la administración de Lotería de Doña Manolita, en Madrid.. (Photo by Jorge Sanz/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)

Se acerca el gran sorteo de la Lotería de Navidad y muchos aprovechan estos días para comprar un décimo por cuenta propia, mientras que otros recurren a las participaciones. Es decir, dividir un décimo entre muchos.

Esta alternativa suele ser una de las más usadas entre amigos, compañeros de trabajo o familiares para reducir en gastos, sobre todo, cuando se juega con varios números. No hay nada que dé más rabia que ver a tu cuñado agitando el boleto ganador del Gordo, ese que decidiste no comprar porque no querías gastarte más dinero.

¿Cómo crear participaciones?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que estas participaciones no las regula Loterías y Apuestas del Estado, sino que son gestionadas por una empresa o un particular. Por eso siempre se recomienda escribir el nombre de quienes participan y qué porcentaje del billete corresponde a cada uno para que no haya malentendidos.

Según la Ley 16/2012, la SELAE (Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado) el organizador de las participaciones debe asumir la obligación del pago en caso de que los compradores hayan sido los premiados.

En internet existen herramientas que nos pueden ayudar a esta labor, ya que te permiten personalizar un décimo desde cero y al gusto. Ya sea a través de un generador de internet o a papel y boli, lo primordial es indicar lo siguiente:

⮕ El sorteo y fecha para el cual se participa (por ejemplo, Sorteo Extraordinario de Navidad 2023, a celebrar el 22 de diciembre).

⮕ El número del décimo, serie y fracción.

⮕ El total de dinero que hay en un solo décimo y la cantidad que se paga por él.

⮕ En el caso de las asociaciones, tiene que estar marcado el donativo adicional para la causa benéfica correspondiente.

⮕ Indicar los datos del vendedor. En caso de tener el décimo ganador, los participantes tendrán que dirigirse al emisor de las papeletas. Este será el encargado de cobrar íntegramente el décimo y, posteriormente, repartir la parte proporcional a cada una de las personas que adquirieron una participación.

⮕ Se debe indicar que se pagará un 20% a Hacienda de los premios gordos. Si no lo hace, el ganador podría cobrar su premio entero y sería el propio vendedor quien deberá abonar esas tasas.

¿Cuánto dinero se lleva hacienda con las participaciones?

Al igual que ocurre con los décimos, la Agencia Tributaria se lleva el 20% de los premios mayores. Es el caso de los tres primeros premios. Tan solo quedan exentos de pago aquellos inferiores a 40.000 euros (cuarto premio, quinto premio, pedrea, reintegros y resto de aproximaciones)

El resto de las tributaciones quedaría de la siguiente forma:

El Gordo: de los 400.000 euros ganados, 40.000 están libres de impuestos. Los 360.000 euros restantes están gravados con un 20%, por lo que el Estado se lleva 72.000 euros y el afortunado, 328.000 euros.

Segundo premio: se gravarán solo 85.000 euros, quedando 17.000 euros para Hacienda y 108.000 euros para el ganador.

Tercer premio: con 50.000 euros por décimo quedarían 2.000 euros para Hacienda y 48.000 euros para el premiado.