Los 4 suplementos más importantes que seguramente tu cuerpo necesita

Según la AESAN - Agencia española de seguridad alimentaria y nutrición - los complementos alimenticios son “productos alimenticios consistentes en fuentes concentradas de nutrientes que se presentan con la finalidad de complementar la ingesta de tales nutrientes en la dieta normal”

En esta ocasión queremos recomendarte los suplementos más importantes que seguramente estás necesitando, para hacerlo recurrimos a lo que nos dice la nutricionista Yor D. Andonova en un video subido en su cuenta de Instagram. La especialista llega a dicha conclusión teniendo en cuenta lo que sucede en el día a día con sus pacientes.

Estos son los 4 suplementos esenciales

Según la nutricionista Yor D. Andonova, los complementos alimenticios más importantes son la Vitamina D, la Vitamina C, el magnesio y el zinc, además asegura que antes de tomar cualquier producto es necesario realizar un estudio de los niveles de cada uno de ellos.

Antes de seguir queremos hacer hincapié en que los suplementos no pueden sustituir bajo ningún motivo a una dieta equilibrada y variada.

Vitamina D

Diversas razones pueden llevar a que no se tome la suficiente cantidad de sol; el no salir mucho de casa, uso excesivo de protección solar o tener una piel sensible. Incluso, aunque se tome el sol a menudo, en muchas ocasiones existe una deficiencia de esta vitamina, por eso es fundamental valorar sus niveles.

La Vitamina D sirve para que el cuerpo asimile mejor el calcio, dando como resultado huesos más fuertes y ayudando a evitar enfermedades como la osteoporosis. Sus beneficios van más allá y se extienden hasta los músculos, el sistema nervioso y el sistema inmunitario.

Suplemento de Vitamina D

Vienen 400 comprimidos y cada uno de ellos aporta una cantidad de 4000 UI, la UI es la cantidad de una sustancia que tiene un efecto biológico. La dosis recomendada es tomar un comprimido al día solamente con agua.

Vitamina C

Como recuerda la especialista en dietética Yor D. Andonova, esta vitamina se encuentra en diferentes frutas y verduras y si son ecológicas mejor. Se trata de una vitamina hidrosoluble, esto quiere decir que se disuelve en agua y se expulsa en el cuerpo a través de la orina, por eso es importante consumirla de forma constante.

Sus principales funciones están relacionadas con la creación del colágeno, ayuda a la cicatrización de la piel, mantiene en buen estado los cartílagos y huesos, además de favorecer la absorción de hierro.

Suplemento de Vitamina C

Un tratamiento perfecto para siete meses, donde con cada dosis estarás consumiendo 1.000 mg de Vitamina C pura.

Vienen 200 tabletas y se recomienda tomar una al día. Sin gluten, sin lactosa y sin colorantes, este suplemento ayudará a eliminar el cansancio y la fatiga a la vez que refuerza el sistema inmunitario.

Magnesio

El magnesio es un nutriente necesario para el buen desarrollo del cuerpo, interviene en procesos relacionados con los niveles de azúcar en la sangre, la regulación de la función de los músculos y además ayuda en la creación de proteínas y ADN.

El magnesio se puede encontrar en diferentes alimentos como la leche, yogur, legumbres, semillas, nueces o cereales. Las cantidades necesarias de este mineral pueden depender de la edad, siendo los hombres y las mujeres embarazadas el tipo de personas que más cantidad pueden requerir.

Citrato de magnesio

Este producto vegano contiene 350 cápsulas, mismas que se convierten en el refuerzo y recarga de este mineral en aquellos días de entrenamiento físico o desgaste mental.

Con su dosis recomendada tendrás un aporte de 360 mg de magnesio elemental, mismo que será absorbido por el cuerpo de una manera más rápida y eficaz.

Este tratamiento sirve para cuatro meses, se sugiere tomar una cápsula tres veces al día con agua. El consumo constante de este mineral ayuda a disminuir la fatiga y el cansancio.

Zinc

Este oligoelemento esencial se puede encontrar principalmente en las carnes rojas, aves y pescados. Está presente en todas las células del cuerpo y favorece el buen funcionamiento del organismo, fortaleciendo el sistema inmunológico y favoreciendo el proceso de crecimiento.

El nutriente posee propiedades antioxidantes, lo que ayuda a proteger a las células de diferentes daños. Es importante recordar que el cuerpo no produce zinc de forma natural, por eso es importante consumirlo a través de alimentos o suplementos.

Suplemento de zinc

Este bisglicinato de zinc tiene un porcentaje de absorción mayor que otros suplementos, contiene 400 comprimidos y es vegano y sin gluten.

Este mismo bote te servirá para un año completo, se recomienda tomar una tableta diaria y lo mejor es que su origen es totalmente natural, libre de alérgenos y aditivos.

Los comprimidos están fabricados con una tecnología que consigue hacerlos más pequeños, sin perder su eficacia, pero haciendo que sean fáciles de tragar.

