El PP recoge cable con Milei y dice ahora que sus palabras son "una intromisión en política nacional"

Europa Press via Getty Images

El PP matiza sus palabras sobre la salida de tono de Javier Milei este domingo en un acto de Vox en el que ha llamado "corrupta" a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.

Este domingo, el PP distribuía unas declaraciones a los medios de comunicación en la que fijaban su posición tras la comparecencia del ministro de Exteriores, que mandaba a consultas a la embajadora española en Argentina "sine die" y exigía unas disculpas de Javier Milei al respecto.

"El ministro de Exteriores, que no nos llamó para informarnos de la posición en el Sáhara, Ucrania, Israel o Gibraltar, llama hoy para que el PP defienda a Pedro Sánchez de unas declaraciones del presidente argentino al que el Gobierno acusó de drogarse", indicaban desde el PP asegurando que no iban a participar en la "estrategia" del PSOE porque, aseguraban, los socialistas "pretenden que Milei movilice al electorado al que ya no convence el Gobierno".

"Su silencio genera dudas internas, pero también desconfianza en el extranjero y debilidad en nuestras posiciones en el exterior", agregaban sobre la cuestión de las informaciones -muchas falsas- que llevan meses publicándose sobre Begoña Gómez.

Sin embargo, este lunes, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha dado un pequeño giro a la postura de los de Alberto Núñez Feijóo.

González Pons ha denunciado que el discurso de Milei es una "intromisión en política nacional" y un espectáculo "chocante", apuntando que el presidente de Argentina no puede venir en su primer viaje a España sin saludar al rey, al Gobierno ni al Parlamento, entrar en un acto político de un partido "y remover la política española".

Sin embargo, el partido de Alberto Núñez Feijóo no comparte la reacción del Gobierno porque "la mujer de Pedro Sánchez no es un asunto de Estado" y los argentinos que viven en España, los españoles en Argentina o las empresas "no se merecen que sus situaciones se vean comprometidas por el sentido del honor que tiene Pedro Sánchez hacia su mujer".

"Para no dar explicaciones es una particular, pero para romper relaciones con Argentina es casi la reina de España", ha afeado González Pons, que también ha sostenido que Begoña Gómez ha designado abogado en el procedimiento en su contra lo que ve muestra de que va a enfrentar "alguna dificultad en el futuro inmediato".

El PP se ha quejado además de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, haya contactado con este partido para que defienda a Pedro Sánchez, y no para informar de asuntos como la negociación sobre Gibraltar.

González Pons ha censurado la comparecencia este domingo de Albares, que ha comparado con un programa de televisión para el público infantil, y ha reclamado "política de adultos".