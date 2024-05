Pons amenaza con que el PP tumbe el acuerdo de Gibraltar en la UE si no forman parte

El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha avisado de que el Partido Popular Europeo podría tumbar el acuerdo sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit si no forma parte ni conoce la negociación del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con Reino Unido.

En una entrevista este lunes con COPE, González Pons ha destacado que es el Parlamento Europeo el que debe ratificar el acuerdo con Reino Unido y ha afirmado, avisando al embajador británico, de que si no se informa a los populares sobre lo que negocia "el Grupo Popular Europeo votará en contra" y puede provocar que todo el esfuerzo "no haya servido para nada".

González Pons ha censurado la negociación llevada por Albares, al que acusa de tener "un sentido pequeño de Napoléon" y de tener prisa para ponerse la medalla ante las elecciones europeas y por la posibilidad de que el próximo comisario de Exteriores no sea "tan amigo de los socialistas" como el actual.

"Nosotros en Bruselas, si no somos parte, si no se nos informa, si no se cuenta con nosotros, sea cual sea el acuerdo, lo vamos a votar en contra", ha recalcado.

El PP considera que no se puede levantar la verja si Gibraltar sigue siendo un "paraíso fiscal", teniendo sus propias normas fiscales o funcionando como "refugio de narcotraficantes" y tampoco si España no recupera la soberanía o cosoberanía sobre el puerto o el aeropuerto, según ha expuesto González Pons.

El dirigente del PP ha alertado de que levantar la verja sin que Gibraltar tenga las mismas normas fiscales que rigen en España puede perjudicar al puerto de Algeciras.

"No es limpio lo que sucede en Gibraltar (...) cuando hay una infección es mejor tenerla encapsulada que abrir la puerta para que se expanda por el cuerpo si no hay un buen antibiótico", ha agregado.

Además, ha acusado al ministro de Exteriores de rendirse en política exterior, hacer de "la solución fácil su éxito personal" y estar dispuesto a firmar un acuerdo con Gibraltar "que va a acabar de secar económicamente al campo de Gibraltar".

"Está repitiendo lo mismo que el Sahara con Gibraltar y hasta donde sabemos, los de Pegasus eran los marroquíes, no los británicos", ha apostillado González Pons, abonando así la acusación que el PP hace al presidente del Gobierno de cambiar su posición sobre el Sahara por el espionaje del que fue víctima, que actualmente investiga la Audiencia Nacional y cuya autoría no está probada.

Por otra parte, Pons ha afirmado que actualmente no hay ninguna negociación entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial porque los populares no pueden "seguir negociando nada" porque su papel no es colaborar con quiere "maniatar" a los jueces y porque formalmente están sin negociador de la Comisión Europea, al no haber comunicado Věra Jourová que acepta este rol.