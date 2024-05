Se revela el plan de Rusia de crear el gran ejército que "haga temblar" a la Unión Europea

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, nombró el pasado martes a dos conocidos 'halcones' partidarios de continuar la guerra en Ucrania como asesores del Kremlin, Nikolái Pátrushev, considerado su mentor, y Alexéi Diumin, gobernador de la región de Tula, una de las bases de la industria militar.

Pátrushev "se va ocupar de los asuntos de construcción naval. Será una de las principales esferas que estará bajo su supervisión. Habrá también otras, posiblemente", dijo en rueda de prensa Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin sobre la funciones del hasta ahora secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.

El portavoz de la Presidencia indicó que el carácter de las labores de Pátrushev será un "poco distinto" al anterior, pero recalcó que la construcción naval es un ámbito "absolutamente estratégico" y destacó la enorme experiencia del alto funcionario, de 72 años. Le sustituirá en el puesto Serguéi Shoigú, que fue depuesto el domingo como ministro de Defensa tras doce años en el cargo.

"Si no conquistamos Ucrania ahora... ¡lo perderemos todo!", declaró Pátrusheven una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad ruso. "No recibiremos depósitos de gas de esquisto en las regiones de Járkov y Donetsk. No obtendremos materias primas críticas como el litio, el cobalto, el escandio, el grafito, el tantalio, el niobio y otros... en los que Ucrania es rica", agregó.

Pátrushev afirmó que deben "trasladar al menos tres millones de empresas del norte de la hambrienta Rusia a Ucrania". Además, restaldo que deben "colocar un ejército de un millón y medio en Ucrania, más cerca de las fronteras de la UE, para que tiemblen".

"El miedo es nuestra principal arma. Sin esto, es imposible construir la Rusia del futuro. Sin organismos encargados de hacer cumplir la ley y otras organizaciones similares con funciones punitivas, la Federación de Rusia no puede existir como imperio", concluyó.