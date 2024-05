Un ministro de Milei se sale del discurso contra Pedro Sánchez

El ministro del Interior de Argentina, Guillermo Francos, examinó este domingo por la noche la tensa relación diplomática entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y su homólogo español, Pedro Sánchez.

Durante su intervención en el programa de televisión Comunidad de Negocios, Francos expresó su opinión personal tras los comentarios del presidente argentino, quien calificó a la esposa de Sánchez de “corrupta”, abriendo un nuevo capítulo en su enfrentamiento con Sánchez.

Así, explicó que Milei no mencionó nombres durante su discurso en el evento Europa Viva 24, organizado por Vox. Por lo tanto, consideró que si el presidente argentino se refería o no a Begoña Gómez no era más que una “interpretación”. A continuación, enumeró las ocasiones en las que Sánchez criticó al actual mandatario argentino, incluso antes de que fuera elegido presidente.

“No digo que lo que dijo Milei ahora sea una represalia, pero... en resumen, lo que hizo Milei fue referirse a algo que se hizo público hace pocos días. No hizo otra cosa que eso. El presidente Sánchez dijo que se iba a tomar cinco días para pensar si dimitía o no, más allá de las acusaciones, si eran ciertas o no. No sé ni si hay una investigación y tampoco me preocupa. Lo cierto es que el presidente Sánchez dijo eso y Milei hizo una referencia”, justificó.

Más adelante, insistió en que “no tiene lógica que haya una escalada” a raíz de las declaraciones del líder libertario y redujo la situación a “una cuestión personal”. “A Sánchez lo veo cerrado, dogmático. Es obvio que Milei no siente simpatía por él. Pero las relaciones con España no se van a poner en discusión”, añadió. Respecto a la llamada a consultas a la embajadora española en Buenos Aires, dijo que “si se va, volverá en unos días” y le restó importancia.