Alejandra Jacinto muestra una mochila de Glovo a Ayuso y saca todo esto de dentro

Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, ha protagonizado una de las escenas más llamativas en el Parlamento autonómico al mostrar una mochila de Glovo y sacar varias cosas para criticar la gestió de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Una semana después de que el Gobierno madrileño revelara que estaba negociando con dicha compañía para el reparto de alimentos a las personas más vulnerables en la región, la diputada de la formación morada ha sido muy dura con el Ejecutivo autonómico.

"Como no quieren entenderlo, hoy hemos decidido ilustrárselo. Hoy traigo aquí una mochila de Glovo, sí esa empresa sancionada con más de 200 millones de euros por explotación laboral, con la que usted ha decidido aliarse para tratar de combatir la exclusión social", ha señalado.

Alejandra Jacinto ha defendido que esa mochila es "una buena metáfora" e "ilustra bastante bien las cargas que llevan en la espalda muchos madrileños". "Mire, vamos a ver lo que hay dentro de la mochila", ha añadido, justo antes de abrirla y empezar a sacar cosas.

"Por ejemplo, encontramos unas llaves que ningún joven madrileño va a poder tener, porque no puede acceder a la vivienda porque usted se niega a regular los precios", ha explicado.

Tras ello, Jacinto ha sacado un adoquín y ha asegurado que es "lo que tienen los vecinos de San Fernando de Henares, como consecuencia de la chapuza de línea". "Pero es que encontramos también una vela. Con la que se tienen que alumbrar los niños de la Cañada Real desde hace tres inviernos", ha razonado.

La portavoz de Podemos también ha sacado una mascarilla y ha justificado que es "por la que algunas de ustedes (PP) se habrán llevado una buena comisión". "No se pongan nerviosos que no he mencionado a su hermano", ha expuesto.

"Y lo más difícil de encontrar, sin duda. Una cita para un psicólogo en la sanidad pública para octubre de 2023", ha criticado, justo antes de sacar un cartel de la manifestación en defensa de la sanidad pública del próximo 12 de febrero.