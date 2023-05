Almeida intenta ser gracioso en su último vídeo pero la realidad es que...

Sus chistes, la música... Los tuiteros están sacando oro del último vídeo protagonizado por el alcalde de Madrid y candidato por el PP a la reelección en los comicios municipales del 28 de mayo, José Luis Martínez Almeida. En las imágenes, el popular destaca los logros de su gobierno e invita a los ciudadanos a seguir viviendo "el momento" de Madrid.

Son menos de dos minutos, publicados en su cuenta del PP en Twitter, que él mismo narra, y en el que destaca los cuatro años de su gobierno y subraya las inversiones realizadas por "más de dos mil millones de euros".

Entre bromas sobre su soltería y algunos tropiezos en actos a los que ha asistido, el alcalde celebra "el gran momento que estamos construyendo juntos", el hecho de que "entre todos" se haya conseguido "que el mundo no deje de hablar de Madrid" y que la capital esté "de moda" y "vuelva a ser ese gran motor que España necesita".

Es "el momento de todos los madrileños", dice Almeida, e invita a que "sigamos viviendo el momento".

Y los tuiteros, madrileños o no, se quedan con un detalle de vídeo: la gran mayoría destaca que no dice "nada" porque el PP no ha hecho "nada" durante estos cuatro años en el poder.