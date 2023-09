Ayuso increpa a un periodista cuando le preguntaba por las muertes en residencias 

En pleno camino a la primera sesión del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado un tenso momento mientras era preguntada por distintos periodistas antes de entrar en las Cortes. En medio de las diferentes preguntas -enfocadas al reto que tiene por delante el presidente de su partido para afrontar una investidura abocada al fracaso-, Ayuso ha frenado en seco para referirse a la que le ha planteado un profesional de Canal Red.

Se trataba del conocido Willy Veleta, reportero en el medio de comunicación del ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, que como ya es habitual cuando tiene oportunidad de preguntar a Ayuso, se interesó por los casos de los muertos en residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante los primeros compases de la pandemia, una cifra de en torno a 7.000 fallecidos que recientemente ha sido aceptada para ser investigada en Parlamento Europeo.

En un vídeo emitido por La Sexta, puede verse cómo Ayuso se detiene en seco para girarse y preguntarle al mencionado periodista: "¿Van a seguir así toda la vida acosándome con las muertes de las residencias, de una manera indigna?".

"¿Usted cree que es de recibo lo que están haciendo?", ha insistido Ayuso, añadiendo que "muchas familias dicen que cesen ya con semejante miseria. Muchas familias dicen que sus familiares no tendrían ni que haber ido siquiera a hospitales". Visiblemente sorprendido por la reacción de Ayuso, el profesional de la comunicación ha respondido, argumentando el interés informativo de este caso, que "ha habido un juicio y va a ir Europa".

Ayuso ha continuado su defensa interpelando al periodista de Canal Red y preguntándole: "¿Usted cree que yo he firmado algún documento donde ponga 'qué se muera la gente'? ¿Usted cree que yo he firmado algún documento que vaya a las residencias de ancianos y digan 'muéranse'?". Lógicamente, el periodista le ha indicado que lo de que él hablaba era de "que no derivaron a los hospitales [a los mayores en situación de vulnerabilidad]" y le ha preguntado si ha visto el juicio.

Ayuso, quedándose incluso sin aire, ha acusado de querer utilizar este caso como un arma política. "Dijeron 'vamos a retorcer el dolor de las víctimas' y eso es lo que están haciendo ustedes [no queda claro si se refiere al medio de comunicación]. Dejen de utilizar el dolor de las víctimas políticamente", ha opinado, antes de dar por terminada la conversación: "Allá ustedes".